Bornova'da Embiya Çavuş adına park açıldı

Bulgaristan Türklerine uygulanan asimilasyona karşı direnişin önde gelen isimleri arasında yer alan ressam ve porselen sanatçısı Embiya Çavuş'un adı Bornova Atatürk Mahallesi'ndeki parka verildi. Parkın açılışında konuşan Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Embiya Çavuş gibi bir değerin adının Bornova'da bir parkta yaşamasının büyük bir onur ve gurur olduğunu söyledi.

Bulgaristan Türklerine uygulanan asimilasyona karşı direnişin önde gelen isimleri arasında yer alan, 2 Haziran 2022'de İzmir'de vefat eden ressam ve porselen sanatçısı Embiya Çavuş'un adı ölümünün birinci yılında Bornova Atatürk Mahallesi'ndeki parka verildi. Parkın açılışında düzenlenen törende konuşan Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, "Embiya Çavuş gibi bir değerin adının Bornova'da bir parkta yaşaması bizim için büyük bir onur ve gururdur" dedi.

İzmir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BALGÖÇ) kurucu üyesi ve Türk Dünyası Kültür ve İnsan Hakları Derneğinin Onursal Başkanı Embiya Çavuş için düzenlenen törene Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Koşukavak Belediye Başkan Vekili Abidin Hacımehmet. Balkan Türkleri Konfederasyon Başkanı Sabri Mutlu, Türk Dünyası Kültür ve İnsan Hakları Derneği Başkanı Celal Öcal, Azerbaycan Büyükelçiliği İzmir Eğitim Temsilcisi Cavit Aliyev, BALGÖÇ Bornova Şube Başkanı Nihat Yağbasan, Bornova Selanikliler Derneği Başkanı Arif Sakarya, İzmir Balkan Dernekleri Federasyonu Başkanı İbrahim Yıldız, Embiya Çavuş'un kız kardeşi ve yakınları ile Bornovalılar katıldı.

ÖNEMLİ BİR DEĞER

İzmir'de hayata veda eden ressam ve porselen sanatçısı Embiya Çavuş'un önemli bir değer olduğuna vurgu yapan Başkan Mustafa İduğ, "Onu 4 başlık altında anlatabiliriz. Özgürlük savaşçısı, insan hakları savunucusu, seramik sanatçısı ve ressamdır. Bu kadar niteliği taşıyabilen bir değerin Bornova'da bir parkta adının yaşamamızı sağlayan meclis üyelerimize ve bize bu öneriyi getiren tüm STK başkanlarımıza teşekkür ederiz. Bizden sonra da bu arada bu isim yaşamaya devam edecektir" diye konuştu.

Park açılışında konuşma yapan dernek başkanları da Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ'a gösterdiği değer ve verdiği destekler için teşekkür etti. Törene katılan sanatçı Çavuş'un kız kardeşi Hediye Çavuş ise ağabeyiyle olan anılarını anlatarak duygusal anlar yaşadı.