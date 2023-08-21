Bornova'da Büyük Taarruz'un 101. yıl dönümü coşkusu

Bornovalılar, Kurtuluş Savaşı ve Türk tarihinin en önemli zaferlerinden olan Büyük Taarruz'un 101. yıl dönümü coşkusunu, Bornova Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu'nun konseri ve kortej geçişiyle yaşayacak.

Bornovalılar, Kurtuluş Savaşı ve Türk tarihinin en önemli zaferlerinden olan Büyük Taarruz'un 101. yıl dönümü coşkusunu, Bornova Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu'nun konseri ve kortej geçişiyle yaşayacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı, Bornova'da coşkuyla kutlanacak. 29 Ağustos Salı günü yapılacak etkinliklerde Bornova-Bayraklı sınırındaki Haşim İşcan Caddesi ile Mustafa Kemal Caddesi kavşağında saat 20.00'da başlayacak olan Fener Alayı ve kortej geçişi, Bornova Büyükpark içinde son bulacak. Geçiş güzergahının ay yıldızlı bayrağın renklerine boyanacağı törende Bornovalılar, Bornova Belediyesi'nin dağıttığı bayraklarla Bornova Belediye Bandosu'nun çalacağı zafer şarkıları ve marşlarını hep bir ağızdan söyleyecek.

Geçişin ardından Bornova'nın tarihi alanlarından olan Büyükpark'ta Türk Halk Müziği şöleni yaşanacak. Saat 20.30'da Bornova Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu Şef Salih Sütoğlu yönetiminde sahneye çıkarken, Gülşen Kutlu'da konuk sanatçı olarak müzikseverlerle buluşacak. Resmi törenler ise 30 Ağustos Çarşamba günü yapılacak.

BAŞKAN İDUĞ'DAN DAVET

Zafer ve kurtuluşun 101. yılını tüm Bornovalılar ile birlikte kutlayacaklarını söyleyen Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, "Tarihimizin en önemli zaferlerinden olan Büyük Taarruz'un 101. yılında Cumhuriyetimize ve Atamıza sahip çıktığımızı göstereceğiz. 29 Ağustos günü tüm Bornovalıları önce şehir kortejimize ardından da Büyükpark içinde gerçekleşecek olan konserimize bekliyoruz" dedi.