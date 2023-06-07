Bornova'da 2. Halk Dansları Festivali coşkuyla sona erdi

Bornova Belediyesi'nin düzenlediği 2. Halk Dansları Festivali final gecesiyle sona erdi. Festival kapsamında birçok etkinlik gerçekleştirildi ve kortej yürüyüşü ile dans gösterileri büyük ilgi gördü.

Bornova Belediyesi'nin çok sayıda sivil toplum kuruluşu ile birlikte düzenlediği 'Bornova 2. Halk Dansları Festivali' final gecesiyle tamamlandı. Sergiden panele, dans gösterilerinden konserlere pek çok etkinliğin yapıldığı festivalin son gününde düzenlenen kortej yürüyüşü ve dans gösterileri beğeni topladı.

Festival coşkusu Büyükpark'ta açılan kültür stantları ile başladı. Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi, "Sandık Kokusu" ve balkanlar fotoğraf sergisine ev sahipliği yaptı. "İzmir Balkan Göçmenleri Geleneksel Dans Kültürü" paneli ile " Balkanlar'dan Anadolu'ya Türk Halk Müziği Konseri" Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu'nda düzenlendi. Çocuk aktiviteleri ve dans gösterileri ile renklenen etkinlikte görev alan tüm dernekler, Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'ndaki özel gecede Bornova'ya Balkan rüzgarını taşıdı.

Festivalin son gününde ise tüm katılımcı derneklerin halk oyunları ekiplerinin kostümleri ile bando eşliğinde yaptığı kortej yürüyüşü ilgi gördü. Büyükpark'ta başlayan kortej, Küçükpark ve Süvari Caddesi boyunca devam ederek Ayfer Feray Açık Hava Tiyatrosu'nda son buldu. Yürüyüşün ardından sunulan dans gösterileri de Bornovalılardan tam not aldı.

Etkinliklerde ilçelileri yalnız bırakmayan Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, "Bu bilinçle kültürümüzün en önemli öğelerinden biri olan halk oyunlarımızı düzenlediğimiz festival ile hatırladık. Balkanların yüreğimize dokunan melodilerinin eşliğinde, çok renkliliği ve çok kültürlülüğü bize getiren halk oyunları ekiplerimizi teşekkür ediyorum. Onlar ülkemizin en çok ihtiyaç duyduğu şeyin, kardeşliğin motiflerini sundular. Ata'mızın doğduğu topraklarda yeşeren bağımsızlık ışığını bize getirdiler" dedi.