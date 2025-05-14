Bolu'nun Yüksek Kesimlerinde Mayıs Ayında Kar Yağışı
Bolu'nun yüksek kesimlerinde mayıs ayının ortasında hafif kar yağışı görülürken, özellikle Köroğlu Dağları'nın zirvesi ile Sarıalan ve Aladağ bölgelerinde etkili oldu. Yağışın ilerleyen saatlerde artarak devam etmesi bekleniyor ve yetkililer, bu bölgelere gidecekler için dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.
Bolu'nun yüksek kesimlerinde mayıs ayının ortasında hafif kar yağışı etkili oldu.
Yağış, özellikle Köroğlu Dağları'nın 2 bin 200 rakımlı zirvesinde yer alan Kartalkaya ile Sarıalan ve Aladağ bölgelerinde görüldü.
Bölgede soğuk hava etkisini artırırken, yağışın ilerleyen saatlerde artarak devam etmesi bekleniyor.
Yetkililer, kentin yüksek kesimlerine gidecekleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Kültür Sanat