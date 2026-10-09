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Bolu Mudurnu'da 7 asırdır süren esnaf duası geleneği bu hafta da sürdürüldü

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Bolu Mudurnu'da 7 asırdır süren esnaf duası geleneği bu hafta da sürdürüldü
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 7 asırdır her cuma yapılan esnaf duası geleneği bu hafta da sürdürüldü. Esnafın hayırlı, bereketli kazanç ve sağlık için dua ettiği etkinliğe vatandaşlar, öğrenciler, ilçe sakinleri ve yerli turistler de katıldı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 7 asırdır her cuma yapılan esnaf duası geleneği, bu hafta da devam ettirildi.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 7 asırdır her cuma yapılan esnaf duası geleneği, bu hafta da devam ettirildi. Esnafın duasına vatandaşlar ve öğrenciler de eşlik etti. Mudurnu ilçesinde yaşatılan ahilik geleneğinde, esnaf hayırlı, bereketli kazanç ve sağlık için dua ediyor. Geleneğe göre, ayakta çalışan esnafın oturarak, oturarak çalışanların ise ayakta yaptığı duaya ilçe sakinleri ve yerli turistler de eşlik etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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