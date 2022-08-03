Bolu haberleri | Emekli astsubaylar Mudurnu ve Göynük'ü gezdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bolu haberleri | Emekli astsubaylar Mudurnu ve Göynük'ü gezdi

Bolu haberleri | Emekli astsubaylar Mudurnu ve Göynük'ü gezdi

Bolu haberleri: Bolu'da 40 kişilik emekli astsubay grubu, Mudurnu ve Göynük ilçelerini ziyaret etti.

 - Güncelleme:

Bolu'da 40 kişilik emekli astsubay grubu, Mudurnu ve Göynük ilçelerini ziyaret etti.

Tarihi dokusuyla ön plana çıkan ilçelere gelen astsubaylar, hamam, konak, saat ve zafer kulelerini gezerek fotoğraf çektirdi.

Daha sonra grup, doğal güzellikleriyle ünlü Sünnet Gölü'nü gezdi.

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Bolu Şube Başkanı Ramazan Musluk, AA muhabirine, tarihi ve güzel yerleri dolaşarak güzel gün geçirmek istediklerini belirterek, "Mudurnu'nun her yerinden tarih fışkırıyor. Görülecek o kadar güzel yerler var ki, ileriki günlerde daha fazla zaman ayırarak gelip tekrar görmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

AA / İlhami Çetin - Kültür Sanat

Mudurnu Göynük Bolu Kültür Sanat Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title