Üye Girişi
Haberler
6 yaşındaki Şirin'i katleden caninin cezası belli oldu

Şirin'in katilinin cezası belli oldu
MSB: Terör örgütü silah bırakmazsa operasyon için düğmeye basarız

Kum saati doluyor! MSB tarihi operasyon için ilk sinyali verdi
CHP lideri Özel saat verdi: Büyük bir sürprizimiz olacak

Özgür Özel saat verdi: Büyük bir sürprizimiz olacak
Kandil, DEM Parti'nin İmralı heyetini hedef aldı

Kandil, DEM Parti'nin İmralı heyetini hedef aldı

Bolu, Doğaseverlerin Gözde Mekanı Olmaya Devam Ediyor

Bolu, Doğaseverlerin Gözde Mekanı Olmaya Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu, doğal güzellikleri ve milli parklarıyla geçen yıl nüfusunun 7 katı kadar ziyaretçiyi ağırladı. Yedigöller, Gölcük ve Abant Gölü gibi parklar, doğa tutkunlarının ilgisini çekmeye devam ediyor.

"Doğanın kalbi" olarak nitelendirilen Bolu, tabiat ve milli parklarıyla geçen yıl nüfusunun 7 katı ziyaretçiyi ağırladı.

Yüzde 65'i ormanlarla kaplı olan ve dört mevsim ayrı güzelliğe bürünen kentteki Yedigöller Milli Parkı, Gölcük Tabiat Parkı ile Abant Gölü Milli Parkı, doğaseverlerin gözde mekanları arasında yer aldı.

Ankara ve İstanbul gibi iki metropol arasında yer alan 324 bin 789 nüfuslu Bolu, geçen yıl tabiat ve milli parklarıyla 2 milyon 303 bin 762 ziyaretçi çekti.

Abant Gölü Milli Parkı'nı ziyaret eden 1 milyon 490 bin 302, Gölcük Tabiat Parkı'nı gezen 524 bin 251 ile Yedigöller Milli Parkı'na gelen 289 bin 209 ziyaretçi, doğayla iç içe vakit geçirdi.

"İlgi günden güne artıyor"

Batı Karadeniz Otelciler Derneği Başkanı Halit Ergül, AA muhabirine, konumu itibarıyla geniş kitleye hitap eden Bolu'nun sahip olduğu doğal güzellikleriyle doğaseverlerin öncelikli tercihleri arasında bulunduğunu söyledi.

Kentteki tabiat ve milli parkların yoğun ilgi gördüğünü belirten Ergül, "Bu ilgi günden güne artarak devam ediyor. Gelecekte daha da iyi olacak. Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar alanlarına 2 milyonu aşan ziyaretçi geldi. Yedigöller, Gölcük ve Abant'a misafirlerimiz yoğun ilgi gösterdi." diye konuştu.

Ergül, ziyaretçi sayısının memnuniyet verici olduğunu dile getirerek, "Geçen yıl da iyiydi ama bu sene daha yüksek ziyaretçi beklentimiz var." dedi.

Bolu'nun "doğanın kalbi" konumunda olduğunu ifade eden Ergül, her mevsim ayrı güzelliğe bürünen doğal alanların sakin ve huzurlu ortamıyla ziyaretçileri etkilediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Kültür Sanat
img

5 yıldır takım çalıştırmayan antrenör Beşiktaş'ın başına geçiyor
img

Firavunları tedavi eden doktorun "büyüleyici" mezarı bulundu
img

Bu görüntüyle bir başarı hikayesi daha yazıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aile hekimlerinden rapor almak için artık ücret ödeyeceksiniz

Aile hekiminden rapor isterken bir kez daha düşünün! Artık paralı oldu
ABD cehennemi yaşıyor! Paris Hilton, evini alevlerin yuttuğu anları canlı yayında izledi

Ünlü isim, evinin küle döndüğü anları canlı yayında izledi
Önce ısırdı sonra cebinden çıkardığı bıçağı kocasının boynuna sapladı

Önce ısırdı sonra cebinden çıkardığı bıçağı kocasının boynuna sapladı
İran'da şaşırtan görüntü! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterleri asıldı

İran'da bir şehir Erdoğan afişiyle donatıldı! Yazı ise dikkat çekti
Bazı sebzelerin satışına kilo sınırlaması getirildi

Bazı sebzelerin satışına kilo sınırlaması getirildi
Yasa geçti! Muayenelerde alınan katkı payı artık 20 lira

Hastaneye gidecekler dikkat! Artık 10 kat daha fazla ödeyeceksiniz

Son Dakika Haberleri

Ramazan ayı ne zaman 2025? Ramazan ayı hangi gün başlıyor? 2025 oruç ne zaman başlıyor? 2025 ve 2026 eğitim öğretim yılı takvimi! 2025-2026 ara tatil tarihleri ne zaman? Kanal D yayın akışı! 9 OCAK Kanal D yayın akışında neler var? Bu akşam hangi diziler var? Squid Game 3. sezon ne zaman? Squid Game 3. sezon olacak mı? Sefer görev emri nedir? Sefer görev emri tebliği nedir? Fal bakmak günah mı? Fal baktırmak günah mı? İskambil falı anlamları! İskambil kartlarının anlamı nedir? İskambil falı nasıl bakılır? BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2025! Bedelli askerlik zammı ne kadar oldu? ID iletişim sahibi kim? ID iletişim ile çalışan oyuncular kimler? China Suarez kimdir, kaç yaşında? Icardi'nin yeni sevgilisi China Suarez nereli? Kızıl Goncalar yeni bölüm fragmanı izle! Kızıl Goncalar 34. bölüm fragmanı
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.