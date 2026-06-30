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Bolu'da sıcaktan bunalanların adresi Gölcük Tabiat Parkı oldu

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Bolu'da hava sıcaklığının 40 dereceyi bulmasıyla vatandaşlar, serinlemek için şehre 13 km uzaklıktaki Gölcük Tabiat Parkı'nı tercih etti. 26 derece olan parkta piknik yapıp yürüyüş yapanlar, doğanın tadını çıkardı.

Bolu'da etkili olan sıcak hava nedeniyle vatandaşlar vakit geçirmek için serin ve doğal alanları tercih etti.

Termometrelerin 40 dereceyi gösterdiği kent merkezinde sıcaktan bunalanlar, şehre 13 kilometre uzaklıkta ve yaklaşık 1400 metre rakımda bulunan Gölcük Tabiat Parkı'na geldi.

Hava sıcaklığının 26 derece ölçüldüğü tabiat parkına gelenler, serin hava ve yeşil doğa manzaraları eşliğinde aileleriyle piknik yaptı.

Bazı ziyaretçiler ise göl çevresinde yürüyüş yapıp, fotoğraf çekti.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz
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