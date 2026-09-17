Bolu'da sağanak etkili oldu

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Bolu kent merkezinde sağanak etkisini gösterdi.
Bolu kent merkezinde sağanak etkisini gösterdi.
Kent genelinde zaman zaman şiddetini artıran yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.
İzzet Baysal Caddesi'nde bazı kişiler şemsiyeleriyle yağmurdan korunmaya çalışırken, bazıları ise iş yerlerinin saçakları altına sığındı.
Sağanağa hazırlıksız yakalananlar, yağışın etkisinin azalmasını bekledi.
Kaynak: AA