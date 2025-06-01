Bolu'da 8. Yöresel Giyim ve Kültür Şenliği Düzenlenecek

Bolu'da 8. Yöresel Giyim ve Kültür Şenliği Düzenlenecek
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Mengen ilçesinde 8 Haziran'da düzenlenecek olan '8. Yöresel Giyim ve Kültür Şenliği', 'Yöresel Elbiseni Giy Gel, Şenliğe Renk Ver' sloganıyla birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak. Festivale gelenler, kortej yürüyüşü ve çeşitli kültürel gösterilerle tanışacak.

Bolu'nun Mengen ilçesinde "8. Yöresel Giyim ve Kültür Şenliği" düzenlenecek.

Mengen Şenlik Düzenleme Komitesi tarafından organize edilecek şenlik, 8 Haziran'da gerçekleştirilecek.

"Yöresel Elbiseni Giy Gel, Şenliğe Renk Ver" sloganıyla düzenlenecek şenlik, Dörtyol mevkisinde kortej yürüyüşüyle başlayacak.

Atlı gelin alma ekibi eşliğinde Havuzlu Kahve'ye kadar sürecek yürüyüşte, geleneksel düğün sahneleri canlandırılacak.

Etkinlik alanında ise tiyatro gösterileri, davul-klarnet dinletileri, sergiler gerçekleştirilecek.

Şenlik düzenleme komitesinden Varol Varlık, 2018'den beri düzenlenen etkinliğin adeta festival havasında geçtiğini söyledi.

Varlık, eski geleneklerin canlandırıldığını aktararak, "Etkinlik sadece eğlence değil, aynı zamanda geçmişimize sahip çıkma, kültürümüzü geleceğe taşıma adına önemli." dedi.

Kaynak: AA / İsmail Kabasakal - Kültür Sanat
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