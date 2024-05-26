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Bolu'da Göynük Hz. Akşemseddin'i Anma Günü düzenlendi

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Bolu'da düzenlenen etkinlikte, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası Mehter Takımı marşları seslendirdi. Katılımcılar şehitler için saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okudu. Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Meydan Meşkleri Topluluğu'nun tasavvuf gösterisi sahnelendi. Programa Ahmet Davutoğlu, Yüksel Coşkunyürek, Tanju Özcan, Hikmet Çetin ve diğer siyasi ve sivil toplum temsilcileri katıldı.

Bolu'da "34. Geleneksel Göynük Hz. Akşemseddin'i Anma Günü" düzenlendi.

İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş'ın ilçe girişinde yaptığı duayla başlayan etkinlikte, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası Mehter Takımı marşları seslendirdi.

Marşlar eşliğinde Gazi Süleyman Paşa Bulvarı'ndan Göynük Belediyesi önüne kadar yürüyen katılımcılar, burada şehitler için saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu.

Konuşmaların ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Meydan Meşkleri Topluluğu'nun tasavvuf gösterisi sahnelendi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte katılımcılara etli pilav ve ayran ikram edildi.

Programa, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Göynük Kaymakamı Talha Battal, Göynük Belediye Başkanı Ali Oral, eski CHP genel başkanlarından Hikmet Çetin, eski milletvekilleri, siyasi partilerin il başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Akşemseddin Göynük Bolu Kültür Sanat Haberler

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