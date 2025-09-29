Bolşoy Bale ve Orkestrası 'Kuğu Gölü' Balesini Sahneledi

Bolşoy Bale ve Orkestrası, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen "İstanbul Kültür Yolu Festivali" kapsamında "Kuğu Gölü" balesini sahneledi.

Atatürk Kültür Merkezi ( Akm ) Türk Telekom Opera Salonu'nda iki perde olarak sahnelenen gösteri, özgün dekor ve kostümleriyle gerçekleştirildi.

Rus bale repertuvarının bir simgesi olan eser, orkestra şefi Anton Grishanin yönetimindeki Bolşoy Tiyatrosu Orkestrası eşliğinde sahneye taşındı.

Pyotr Çaykovski'nin Bolşoy Tiyatrosu için bestelediği ilk bale olma özelliğini taşıyan "Kuğu Gölü", 1877'de ilk kez seyirciyle buluştu.

Yaklaşık 350 dansçı, müzisyen ve teknik ekipten oluşan Bolşoy Bale ve Orkestrası, yarın tekrar AKM'de "Kuğu Gölü"nü sahneleyecek.