Bodrum Loft'ta 'I Was Here' Sanat Sergisi Açılıyor

Artsa Danışmanlık kurucusu Selcan Atılgan kuratörlüğünde 6 sanatçı 8 eser ile 9 Temmuz - 31 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek olan sergi, César Baldaccini, Agustín Cárdenas, En Iwamura, Ryan Schneider, Tia-Thuy Nguyen, Alejandro Cardenas gibi sanatçıları bir araya getirerek ziyaretçilerine doğayla iç içe, dünya standartlarında bir sanat deneyimi sunacak.

Bodrum'un saklı cennetlerinden Demirbükü Koyu'nda yer alan Bodrum Loft, doğayla uyumlu modern mimarisi, rafine lezzetleri ve kendine özgü atmosferiyle fark yaratarak her sezon olduğu gibi bu yıl da uluslararası sanat dünyasını bir araya getiriyor.

Geçtiğimiz yıllarda Artsa Consultancy iş birliği ile KÖNIG Galerie, Perrotin ve Thaddaeus Ropac gibi dünyaca ünlü galeriye ev sahipliği yapan Bodrum Loft, bu yaz Paris, Brüksel, Londra, New York, Monako ve Şanghay'da galerileri bulunan Almine Rech'in Türkiye'de sergileyeceği ilk sergisi olan 'I Was Here' sergisini ağırlıyor. 'I Was Here' sergisi, insanın bıraktığı izleri ve var olma halini hatırlatmayı amaçlayarak insandan sonra da varlığını sürdüren ve arkasında izler bırakan an'lara odaklanıyor.