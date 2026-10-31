Bodrum'da yerel üretim kültürü için ilk kez Bozum Şenliği düzenlendi

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yerel üretimi desteklemek ve yerel üretim kültürünü yaşatmak amacıyla "Bozum Şenliği" düzenlendi.

Bodrum Tohum Derneği, Bodrum Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Slow Food Bodrum Yaveş Gari Birliği tarafından düzenlenen etkinlik, Müskebi Mahallesi'ndeki pazar yerinde gerçekleştirildi.

"Yerel Lezzet, paylaşılan gelecek" sloganıyla ilki düzenlenen şenlikte, Bodrum'un yerel üretim kültüründe kuşaktan kuşağa aktarılan geleneksel bilgiler ve tecrübeler ziyaretçilerle paylaşıldı.

Sebzelerden tohum elde etme ve saklama eğitiminin yanı sıra ekşi maya, Bodrum usulü çekişte zeytin kurma, zeytinyağlı sabun yapımı ve bitki artıklarından gübre yapımı atölyelerinde katılımcılar geleneksel bazı üretim yöntemlerini deneyimleme fırsatı buldu.

Etkinlikte ayrıca Bodrum'un eski fotoğraflarının sergisi, yazar-okur buluşması ve halk oyunları gösterileri gerçekleştirildi.

Kaynak: AA