Bodrum'da Uluslararası Film Festivali Başlıyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 3-8 Ekim'de düzenlenecek Uluslararası Film Festivali'nin tanıtımı gerçekleştirildi.

Bodrum Sinema ve Kültür Derneğince, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği, Muğla Valiliği, Bodrum Kaymakamlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi ve İstanköy (Kos) Belediyesinin işbirliğiyle düzenlenecek festival, Bodrum ile İstanköy (Kos) Adası arasında yapılacak.

Bodrum Golf Kulübü'nde düzenlenen tanıtım etkinliğinde konuşan festivalin direktörü Bodrum Sinema ve Kültür Derneği Başkanı Cenk Sezgin, festivalde 8 yarış seçkisi filmin olacağını söyledi.

Birinin Türk, 7'sinin ise uluslararası film olacağını aktaran Sezgin, Kamboçya, Vietnam, Almanya, Danimarka ve Kanada'dan farklı ülkelerin işbirliğiyle çekilmiş filmlerin festivalde yer alacağını, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde jüri üyelerinin de etkinliğe katılacağını kaydetti.

Filistin, Suudi Arabistan, İran, Çin ve Japonya'dan da filmlerin olacağını dile getiren Sezgin, "Çok zengin ve değişik kombinasyonla bu yıl ilk kez uluslararası film ajandasında Bodrum olarak 'Merhaba.' diyeceğiz. Gazze konusuna değinen ya da Gazze konusunda iddialı söylemleri olan jüri üyeleri de olacak." ifadesini kullandı.

Sezgin, festivalde en iyi filme 10 bin dolar ödül verileceğini, farklı kategorilerde ödüllerin de sahiplerine teslim edileceğini bildirdi.