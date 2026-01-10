Haberler

Bodrumlu sünger avcısı Mehmet Baş'ın yaşamının anlatıldığı belgeselin gösterimi yapıldı

Bodrumlu sünger avcısı Mehmet Baş'ın yaşamının anlatıldığı belgeselin gösterimi yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sünger avcısı Mehmet Baş'ın yaşamının anlatıldığı belgeselin gösteriminde, Ata Demirer de katıldı. Belgesel, denizlerin korunmasının önemini vurguluyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sünger avcısı Mehmet Baş'ın yaşamının anlatıldığı "Mavi'nin İsimsiz Kahramanları" belgeselinin gösterimi, oyuncu Ata Demirer'in de katılımıyla yapıldı.

İlçede "Aksona Mehmet" lakabıyla bilinen 76 yaşındaki Mehmet Baş'ın geçen eylülde Kuzey Ege'ye yaptığı seferde çekilen belgesel, Bodrumlu sünger avcısının yanı sıra denizlere gönül verenlerin hikayesini anlatıyor.

Yönetmenliğini Ünal Altunyaymak'ın üstlendiği belgeselin gösterimi, Bodrum Belediyesi Nurol Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Gösterime, Baş'ın ailesinin yanı sıra yakın dostu oyuncu Ata Demirer ile Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Pehlivan, Deniz Ticaret Odası Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç ve vatandaşlar katıldı.

Gösterim sonrası konuşan Mehmet Baş, davetlilere teşekkür ederek, son yıllarda yaptığı dalışlarda deniz dibindeki yaşamın yok olmaya başladığını gördüğünü, bundan üzüntü duyduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Aras da Mehmet Baş'ın hayatının bir belgeselde yer almasının kendisine mutluluk verdiğini belirterek, denizlerin korunması için çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

Oyuncu Ata Demirer de "Aksona Mehmet" ile tanışma hikayesini ve anılarını anlatarak, denizlerin korunması gerektiğini dile getirdi.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Kültür Sanat
Uyuşturucu soruşturmasında Can Yaman serbest

Gece baskınında gözaltına alınan Can Yaman'la ilgili karar
Canlı anlatım! Dev derbide Galatasaray'a soğuk duş

Kıran kırana maçta Galatasaray'a soğuk duş
Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Matteo Guendouizi'den ilk maçında ilk gol

Derbide tarihi gol
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Taraftarlar şok oldu! Okan Buruk'tan derbide 11'inde büyük sürpriz

Taraftarlar şokta! Okan Buruk'tan 11'de büyük sürpriz
Ev sahibi illallah etti! 20 günde 400 sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler

20 günde yüzlerce sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler
Üç kesime dağıtılacak! Bakanlık, 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayırdı

Üç kesime dağıtılacak! 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayrıldı
200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Ünlülerin uğrak mekanında gizli oda bulundu

200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Gizli oda bulundu
Taraftarlar şok oldu! Okan Buruk'tan derbide 11'inde büyük sürpriz

Taraftarlar şokta! Okan Buruk'tan 11'de büyük sürpriz
Fırtınada zor anlar: Uçmamak için trafik direğine tutundular

Yürüyebilene aşk olsun! Canını seven trafik lambasına tutundu
Ender Mermerci'nin hayat pahalılığı isyanı: Şoförümün yüzüne bakamıyorum

Sosyetenin ünlü isminin pahalılık isyanı: Şoförümün yüzüne bakamıyorum