Haberler

Bodrum'da tatilciler bayramın ilk gününde tarihi mekanlara yoğun ilgi gösterdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ramazan Bayramı'nı Bodrum'da geçiren tatilciler, tarihi ve kültürel alanlara büyük ilgi gösterdi. Bodrum Kalesi Sualtı Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret eden tatilciler, göz kamaştıran eserleri inceledi ve fotoğraflar çekti.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen ziyaretçiler ilk olarak Bodrum Kalesi Sualtı Arkeoloji Müzesi'ni gezdi. Müze içerisinde sergilenen batık gemi kalıntıları ile farklı dönemlere ait eserleri inceleyen tatilciler, bol bol fotoğraf çekti.

Kalenin seyir noktalarından deniz manzarasını izleyen ziyaretçiler, müze içinde uzun süre vakit geçirdi.

Gümbet Değirmenler, Myndos Kapısı ve Bodrum Antik Tiyatro gibi diğer tarihi noktalarda da gün boyu hareketlilik yaşandığı gözlendi.

Öte yandan tatilciler kent merkezi ile çarşıda vakit geçirdi ve alışveriş yaptı.

Kaynak: AA / Ali Ballı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

