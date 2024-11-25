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Bodrum'da Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar Konseri Düzenlendi

Bodrum'da Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar Konseri Düzenlendi
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Bodrum Belediyesi, Türk Eğitim Vakfı ve C-Majör Türkiye İş'ten Sesler Korosu işbirliğiyle düzenlenen 'Başöğretmen Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar' konseri, eğitime destek amaçlı gerçekleştirildi. Konsere Bodrum Kaymakamı, Belediye Başkanı ve birçok sanatçı katıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Bodrum Belediyesi, Türk Eğitim Vakfı ve C-Majör Türkiye İş'ten Sesler Korosu işbirliğiyle "Başöğretmen Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar" konseri düzenlendi.

İlçedeki bir otelde "Gençler Okusun Diye" başlığıyla düzenlenen konsere, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Gökhan Kurgan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz, belediye meclis üyeleri, Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürü Banu Taşkın ile TEV temsilcileri, C-Majör Türkiye İş'ten Sesler Korosu Kurucu Başkanı Recai Çakır, iş insanları ve sanatçılar katıldı.

Konserde kurucu Recai Çakır, Osman Çoban, Ali Soydan, Müşerref Akay, Onur Akın, Ege, Sinan Erkoç, Soprano Burcu Hancı gibi sanatçılar da şarkılar söyledi.

Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürü Banu Taşkın, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde binlerce çocuğa ulaştıklarını, Bodrumlulardan çok destek aldıklarını ifade etti.

Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit de eğitimin önemine dikkati çekerek, eğitime katkı sunan herkese teşekkür etti.

C-Majör Türkiye İş'ten Sesler Korosu Kurucusu Recai Çakır, sanatın engin ve iyileştirici gücünü tüm Türkiye ile buluşturmak amacıyla yola çıktıklarını, koronun sevgiyi paylaşarak çoğaltmanın heyecanıyla yoluna devam ettiğini dile getirdi.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci de üniversitede okuyan gençlere destek olmak üzere düzenlenen etkinlikte bulunmaktan mutluluk duyduğunu kaydetti.

Konserden elde edilen gelirle üniversite öğrencilerinin eğitimine katkıda bulunulacağı bildirildi.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Kültür Sanat
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