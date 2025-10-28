Bodrum'da Antik Çağ'da Enflasyon ve Alım Gücü Sergisi Açıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 'Cumhuriyetin 102. Yılında 102 Süreli Sergi' projesi kapsamında 'Antik Çağ'da Enflasyon ve Alım Gücü' sergisi Bodrum Kalesi Sualtı Arkeoloji Müzesi'nde açıldı. Sergi, alım gücündeki değişimleri ve döneme ait çeşitli ürünlerin değerlerini ziyaretçilere sunuyor.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "Cumhuriyetin 102. Yılında 102 Süreli Sergi" projesi kapsamında düzenlenen "Antik Çağ'da Enflasyon ve Alım Gücü" sergisi açıldı.
Bodrum Kalesi Sualtı Arkeoloji Müzesi'ndeki İtalyan Kulesi'nde düzenlenen sergi açılışına, Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Toprak ve davetliler katıldı.
Kurdele kesiminin ardından protokol sergi alanını gezerek, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müze Müdürü Hande Savaş'tan bilgi aldı.
Öte yandan sergide, drahminin alt ve üst birimleriyle birlikte görsel materyaller kullanılarak, yüzyıllara göre alım gücündeki değişim ve çeşitli ürünlerin kaç drahmiye karşılık geldiği, toplam 111 sikke üzerinden ziyaretçilere anlatılıyor.