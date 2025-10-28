Haberler

Bodrum'da Antik Çağ'da Enflasyon ve Alım Gücü Sergisi Açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 'Cumhuriyetin 102. Yılında 102 Süreli Sergi' projesi kapsamında 'Antik Çağ'da Enflasyon ve Alım Gücü' sergisi Bodrum Kalesi Sualtı Arkeoloji Müzesi'nde açıldı. Sergi, alım gücündeki değişimleri ve döneme ait çeşitli ürünlerin değerlerini ziyaretçilere sunuyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "Cumhuriyetin 102. Yılında 102 Süreli Sergi" projesi kapsamında düzenlenen "Antik Çağ'da Enflasyon ve Alım Gücü" sergisi açıldı.

Bodrum Kalesi Sualtı Arkeoloji Müzesi'ndeki İtalyan Kulesi'nde düzenlenen sergi açılışına, Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Toprak ve davetliler katıldı.

Kurdele kesiminin ardından protokol sergi alanını gezerek, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müze Müdürü Hande Savaş'tan bilgi aldı.

Öte yandan sergide, drahminin alt ve üst birimleriyle birlikte görsel materyaller kullanılarak, yüzyıllara göre alım gücündeki değişim ve çeşitli ürünlerin kaç drahmiye karşılık geldiği, toplam 111 sikke üzerinden ziyaretçilere anlatılıyor.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Kültür Sanat
Altay Tankı envantere girdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her ay 8 Altay tankı üretilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan teslim töreninde güzel haberi verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kargo paketini açan genç kız gözyaşlarına boğuldu: Bu kadar zor olmaması gerekiyor

Kargo paketini açan genç kız gözyaşlarına boğuldu
İmzayı attı! Süper Lig ekibi Volkan Demirel'e emanet

İmzayı attı! Süper Lig ekibi artık ona emanet
Genç kız memleketindeki geleneği anlattı, duyanlar inanamadı: Ailemin baskısıyla açıldım

Memleketindeki "kız kaçırma" geleneğini duyanlar "yok artık" dedi
7 kez geri geldi! Mağaradaki korkunç sır 10 yıl sonra aydınlandı

7 kez geri geldi! Mağaradaki korkunç sır 10 yıl sonra aydınlandı
Kargo paketini açan genç kız gözyaşlarına boğuldu: Bu kadar zor olmaması gerekiyor

Kargo paketini açan genç kız gözyaşlarına boğuldu
Atölyelerin tek tek kapandığı Kapalıçarşı'da esnaf kol kesiyor

Kapalıçarşı'da esnaf kol kesiyor
Çernobil'de köpekler aniden maviye döndü! Bilim insanları alarma geçti

Bilim insanları alarmda! Çernobil'de köpekler aniden maviye döndü
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme: İzin süreleri değişiyor

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme: İzin süreleri değişiyor
AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı

AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı
Karadağ'da gerilim tırmanıyor! Türklere saldırmak için her yere beyzbol sopası gizlemişler

Türklere saldırmak için ülkenin her yerine bunları gizlemişler
Sadettin Saran takım uçağında! Asensio ile arasında geçen diyaloğa beğeni yağıyor

Aralarındaki diyaloğa beğeni yağıyor
2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı

2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı
Balıkesir beşik gibi sallanıyor! Peş peşe 2 deprem daha

Koca kent beşik gibi sallanıyor! Balıkesir'de peş peşe iki deprem daha
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.