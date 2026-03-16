Bodrum Acı Ot Festivali'nde yüzlerce stantta yöresel otlar görücüye çıkacak

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 7'ncisi düzenlenen Acı Ot Festivali, 28-29 Mart'ta yapılacak.

Muğla Valiliği, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Belediyesi ve Bodrum Ticaret Odasının destekleriyle Ortakent Yahşi Yalılarını Güzelleştirme ve Mavi Bayrak Derneği (OYDER???????) tarafından organize edilen festival Ortakent Köyiçi mevkisinde gerçekleştirilecek.

Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Ortakent'e gelerek dernek yönetimi ile festival alanında incelemelerde bulundu.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci de festival ofisini ziyaret ederek hazırlık süreci hakkında bilgi aldı.

Bu yıl yaklaşık 300 standın yer alması planlanan festivalde, Bodrum'un doğal otları ön planda olacak.

Acı ot, baldıran, deli kenker, turpotu, tilkişen ve ada marulu gibi yöresel otların yanı sıra deli kenker dolması, külür, çetimek pidesi, havanda incir, mart mantarı kavurması, labada dolması gibi geleneksel lezzetler de ziyaretçileriyle buluşacak.

Festivalde yerel üreticilerin dağlardan topladığı taze otlar, geleneksel zeytinyağlı yemekler ve el emeği ürünler Ortakent sokaklarına yayılan yüzlerce tezgahta ziyaretçilerle buluşacak. Etkinlikte ayrıca kültür, sanat ve sağlık söyleşileri de yer alacak.

Girişi ücretsiz olan festival, 28 Mart Cumartesi başlayıp 29 Mart Pazar akşamına kadar sürecek.