Bodrum'da 5. Beyaz Gece Etkinliği Düzenlendi

Bodrum'da 5. Beyaz Gece Etkinliği Düzenlendi
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Bodrum Engeliler Sağlık Vakfı yararına gerçekleştirilen 5. Beyaz Gece etkinliği, sanatçılar ve protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Elde edilen gelir, özel gereksinimli bireylerin eğitim ve rehabilitasyon çalışmalarında kullanılacak.

Bodrum Engeliler Sağlık Vakfı yararına 5. Beyaz Gece etkinliği yapıldı.

Bodrum Sağlık Vakfı tarafından ilçedeki bir eğlence merkezinde düzenlenen program, protokol, sanat, siyaset ve iş dünyasının katılımıyla gerçekleştirildi.

Vakıf tarafından yıl boyunca hazırlandığı ve davetlilerin, beyaz renk giysilerle katıldığı gecenin bu yılki sahnesinde sanatçı Fettah Can sahne aldı.

Geleneksel hale gelen gecenin bilet satışından elde edilen gelirin özel gereksinimli bireylerin eğitim ve rehabilitasyon çalışmaları için kullanılacağı ifade edildi.

Bodrum Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu'nun düzenlediği geceye, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit ve eşi, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı İlknur Ülküm Seferoğlu, Bodrum Belediyesi Genel Koordinatörü Emel Çakaloğlu da katıldı.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Kültür Sanat
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