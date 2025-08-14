Bodrum Bale Festivali 'Don Kişot' Balesi ile Devam Ediyor

Bodrum Bale Festivali 'Don Kişot' Balesi ile Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası Bodrum Bale Festivali, bu yıl 22. kez düzenleniyor. Festivalin bu yılki gösterisi, İspanyol edebiyatının unutulmaz karakteri Don Kişot'un hikayesine odaklanan iki perdelik bir bale ile sahnelendi. Enerjik müzikler ve göz alıcı kostümlerle zenginleştirilen eser, büyük beğeni topladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü (DOB) tarafından Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 22'ncisi düzenlenen Uluslararası Bodrum Bale Festivali, "Don Kişot" balesiyle devam etti.

Türkiye İş Bankasının katkılarıyla Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde düzenlenen ve köklü kültür sanat etkinliklerinden biri haline gelen festivalde, Miguel de Cervantes'in ölümsüz kahramanı Don Kişot'un renkli dünyasından ilhamla Antalya Devlet Opera ve Balesi tarafından iki perdelik bale sahneye taşındı.

Besteci Ludwig Minkus'un coşkulu müzikleriyle hayat bulan eser, İspanyol halk danslarının canlı ritmi, göz alıcı kostümler ve neşeli anlatımıyla sahnelendi.

Enerjisiyle öne çıkan ve sadece dansın değil, neşenin, aşkın ve hayalin sahnedeki en güçlü temsilcilerinden biri olan "Don Kişot" balesi, seyircilerden tam not aldı.

Ünlü koreograf Marius Petipa'ya ait eseri Ayşe Fidanlık ve G. Armağan Davran sahneye koydu. Eserin dekor tasarımı Özgür Usta'ya, kostüm tasarımı Serdar Başbuğ'a, ışık tasarımı ise Mustafa Eski'ye ait.

İlk gecede başlıca rollerde, "Kıtri"yi Rina Murata, "Basilio"yu Kanat Nadyrbek Uulu, "Don Kişot"u Cenk T. Şahinalp, "Sancho Panza"yı İ. Boğaç Özbakır, "Gamache"ı Evren İskender, "Lorenzo"yu Umut Çaltekin, "Mercedes"i Milina Fidan ve "Espada"yı Yağızhan Danış canlandırdı.

Festivalde "Don Kişot" balesi, bu akşam 21.45'te yine Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği sahnesinde ikinci kez seyirciyle buluşacak.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Kültür Sanat
Avukat Rezan Epözdemir'in savcılık ifadesi! 150 bin dolarlık rüşvet iddiası soruldu

İlk kez savcılıkta konuştu! Dudak uçuklatan rüşvet iddiasına yanıt
CHP lideri Özel'den Özlem Çerçioğlu'na zehir zemberek sözler

CHP lideri, Çerçioğlu'na demediğini bırakmadı: Ey topuklayan efe...
Çanakkale'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 kişi hayatını kaybetti

Katliam gibi kaza: 6 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'nin nüfusu belli oldu

Türkiye'nin nüfusu belli oldu! İşte yılın ilk 6 ayında yaşanan artış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel'in Erdoğan'la ilgili sözlerine AK Parti'den sert tepki

Özel'in sözleri ortalığı karıştırdı! AK Parti'den zehir zemberek yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.