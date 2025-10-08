Bob Ross'un 30 Tablosu Kamu Yayıncılarına Destek İçin Açık Artırmada

RESSAM Bob Ross'un 30 tablosu, kamu yayıncılığına kaynak sağlamak amacıyla açık artırmaya sunulacak.

ABD'li ressam ve televizyon programcısı Bob Ross'un 30 orijinal eseri, kamu televizyonlarına destek amacıyla açık artırmaya çıkarılıyor. Elde edilecek gelirin 850 bin ile 1,4 milyon dolar arasında olmasının beklendiği aktarıldı.

Federal fon kesintileri nedeniyle mali zorluk yaşayan kamu yayıncılarına destek için başlatılan girişim kapsamında ilk müzayede, 11 Kasım'da Los Angeles'taki Bonhams müzayede evinde yapılacak. Satışların daha sonra Londra, New York ve Boston'daki müzayedelerde devam edeceği belirtildi.

Elde edilecek gelirin yerel kanallara aktarılacağı, bu fonların özellikle küçük ve kırsal bölgelerdeki kamu televizyonlarının yayınlarını sürdürmesine yardımcı olacağı bildirildi.

1980'li yıllarda 'The Joy of Painting' programıyla tanınan Bob Ross, 1995 yılında hayatını kaybetmişti.