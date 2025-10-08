Haberler

Bob Ross'un 30 Tablosu Kamu Yayıncılarına Destek İçin Açık Artırmada

Bob Ross'un 30 Tablosu Kamu Yayıncılarına Destek İçin Açık Artırmada
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'li ressam Bob Ross'un 30 orijinal eseri, kamu televizyonlarına destek amacıyla açık artırmaya sunulacak. Elde edilecek gelirin 850 bin ile 1,4 milyon dolar arasında olması bekleniyor.

RESSAM Bob Ross'un 30 tablosu, kamu yayıncılığına kaynak sağlamak amacıyla açık artırmaya sunulacak.

ABD'li ressam ve televizyon programcısı Bob Ross'un 30 orijinal eseri, kamu televizyonlarına destek amacıyla açık artırmaya çıkarılıyor. Elde edilecek gelirin 850 bin ile 1,4 milyon dolar arasında olmasının beklendiği aktarıldı.

Federal fon kesintileri nedeniyle mali zorluk yaşayan kamu yayıncılarına destek için başlatılan girişim kapsamında ilk müzayede, 11 Kasım'da Los Angeles'taki Bonhams müzayede evinde yapılacak. Satışların daha sonra Londra, New York ve Boston'daki müzayedelerde devam edeceği belirtildi.

Elde edilecek gelirin yerel kanallara aktarılacağı, bu fonların özellikle küçük ve kırsal bölgelerdeki kamu televizyonlarının yayınlarını sürdürmesine yardımcı olacağı bildirildi.

1980'li yıllarda 'The Joy of Painting' programıyla tanınan Bob Ross, 1995 yılında hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
Bakan Fidan: İsrail ve Hamas bugün uzlaşmaya varırsa, ateşkes ilan edilecek

Fidan'dan heyecanlandıran Gazze çıkışı! Ateşkes için tarih verdi
İsrail'e ortak tepki! Meclis'teki tezkere oybirliği ile kabul edildi

TBMM'de dikkat çeken tezkere! Tüm partiler oy birliğiyle kabul etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çeyrek altın saatler içerisinde yatırımcısına 425 lira kazandırdı

Saatler içerisinde yatırımcısına 425 lira kazandırdı
Gözler Mısır'daki müzakerelerde! Hamas'ın Türk askeri teklifine İsrail karşı çıktı

Müzakerelere damga vuran diyalog: İsrail'in Türk askeri korkusu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.