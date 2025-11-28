Haberler

Blaundos Antik Kenti'nde 1800 Yıllık Heykel Bulundu

Güncelleme:
Uşak'ın Ulubey ilçesindeki Blaundos Antik Kenti'nde yapılan kazılarda, 1800 yıllık başı, kolları ve bacakları olmayan bir heykel keşfedildi. Heykel, Uşak Müzesi'ne götürülerek koruma altına alındı.

Uşak'ın Ulubey ilçesindeki Blaundos Antik Kenti'nde bulunan başı, kolları ve bacakları olmayan yaklaşık 1800 yıllık heykel koruma altına alındı.

Büyük İskender'in Anadolu seferi için Makedonya'dan gelen askerlerin yerleştiği ve "garnizon kenti" olarak adlandırılan Blaundos Antik Kenti'nin 2 bin yıllık stadyumunda kazı çalışmaları sürüyor.

Çalışmalarda Ulubey Kanyonu'nun oluşturduğu derin vadiye bakan ve giriş kapısının hemen solunda yer alan stadyumun duvar bölümünde bir heykel olduğu tespit edildi.

Kazı ekibince çıkartılan, kolları, bacakları ve başı olmayan heykel, Uşak Müzesi'ne getirildi.

Blaundos Antik Kenti Kazı Başkanı ve Uşak Müzesi Müdürü Şerif Söyler, AA muhabirine, Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras Projesi" kapsamına alınan antik kentte çalışmaların 12 ay sürdüğünü söyledi.

Bu yılki kazı çalışmalarının Kuzey Tapınağı, ana cadde ve stadyum bölgesinde sürdürüldüğünü aktaran Söyler, kentin girişindeki su kemerlerinin de ikinci etap restorasyon çalışmalarının tamamlandığını belirtti.

Heykelin antik kentin stadyumunda yapılan çalışmalarda duvar bölümünden çıkartıldığını ifade eden Söyler, şunları kaydetti:

"Bu heykel, 87 santimetre boyunda, 47 santimetre eninde. Bacakları, başı ve kolları olmayan bir erkek figürü. İlk incelemelerimizde Milattan Sonra 2. yüzyıla tarihleyebileceğimiz güzel bir eser. Bu tors, Bizans döneminde duvar dolgusu olarak, devşirme malzeme olarak kullanılmış. Bu da doğal bir koruma sağlamış ve günümüze kadar ulaşmış. Heykelimizin şu an müzenin laboratuvarında, konservasyon ve restorasyon çalışmaları tamamlanacak. Bilimsel incelemeleri de tamamlandıktan sonra ayrıca teşhir, tanzim çalışmaları için planlama yapılacak."

Söyler, kazı çalışmalarına destek veren Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Kültür Sanat
