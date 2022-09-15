Bitmeye yüz tutmuş meslek olan davul fırıncılığı onun ellerinde yaşıyor Erzurum'da bitmeye yüz tutmuş meslekler arasında olan davul fırıncılığı Ebubekir Daşdan isimli ustanın ellerinde yaşamaya devam ediyor.

Bitmeye yüz tutmuş meslek olan davul fırıncılığı onun ellerinde yaşıyor

ERZURUM - Erzurum'da bitmeye yüz tutmuş meslekler arasında olan davul fırıncılığı Ebubekir Daşdan isimli ustanın ellerinde yaşamaya devam ediyor. Kendisinden sonra yapacak kimsenin kalmadığını söyleyen Daşdan ilerleyen zamanlarda bu mesleğin bitebileceğini ifade ediyor.

Erzurum'un kavaflar caddesinde mütevazı bir dükkanı olan Ebubekir Daşdan bitmeye yüz tutmuş meslek grupları arasında yer alan geleneksel davul fırını üretimi yapmaya devam ediyor. Daşdan, baba mesleği olarak başladığı işini çok sevdiğini belirtirken çırak yetişmemesi sebebiyle mesleğin sona ereceğini de ifade ediyor. Erzurum'un geleneksel fırını olan davul fırında ise birçok yemek yapılabiliyor. Şuanda 3 ustası kalan davul fırıncılığının en genç ustası ise Ebubekir Daşdan isimli usta olarak biliniyor. Öte yandan Erzurum halkı tarafından hala talep edilen davul fırının yapımı ustaların bir gününü alırken fiyatları ise ortalama 350 lira ile 450 lira arasında değişim gösteriyor.

"Çırak yetişmemesi nedeniyle ustalar dükkan kapatıyor"

Davul fırının son haline gelene kadar geçtiği aşamaları anlatan davul fırın ustası Ebubekir Daşdan, "Benim bildiğim kadarıyla davul fırının Erzurum'daki mazisi 80 yıl geçmişe dayanıyor. Bizim mesleğimiz talep azaldığı için ve çırakta yetişmemesi sebebiyle çoğu usta dükkanı kapatıp gidiyor. Babam beni başkasının yanına bırakmadı kendisi yetiştirdi ve mesleği öğretti. Mesleğimi de seviyorum ama okusaydım daha iyi olurdu. İlk olarak davulun üst ve alt kısımdaki sıvama işlemleri yapılıyor. Daha sonra kapak, kasnak, iç tabla, üst tabla gibi parçaların kesimleri yapılır. Kesimi yaptıktan sonra vida yerlerini delip davulu bir bütün haline getirecek şekilde birleştiriyorum. Bir davulu yapmak bir gün sürüyor. Bundan birkaç sene önce talep çok azdı vatandaşlar hep farklı markalardaki fırınlara yöneldi. Görünüm olarak da çok lüks görünmediği için talepler gerilemişti" dedi.

"Erzurum fırınının yerini hiçbir şey tutmuyor"

Yöresel yemekleri davul fırın kadar hiçbir fırının güzel yapamayacağını da ifade eden Daşdan, "Farklı markalardaki fırınlar kullanıldıktan sonra davul fırının değeri daha çok anlaşıldı. Bizim Erzurum fırınının yerini hiçbir şey tutmuyor. Bu fırında Erzurum yöresel yemeklerinin çoğu yapılabiliyor. Bu fırının üzerine hiçbir fırın daha güzel yapamaz bu yemekleri. Davul fırın yapan 3 usta kaldık. Diğer ustaların yaşları ilerlemiş durumda bulunuyor. En genç aralarında ben kaldım ama zaman geçtikçe bu meslek sona erecek gibi görünüyor. Fırınlarımız 380 liradan başlıyor 480 liraya kadar çıkıyor" şeklinde konuştu.