Bitlis'te Tarihi Sivil Mimari Restorasyonu İçin Çalışmalar Başladı

BİTLİS'te Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yürüttüğü 'Dere Üstü Islah Projesi' ile tarihi doku gün yüzüne çıkarılıp vakıf eserleri restore edilirken; tarihi-sivil mimarinin restore edilmesi için de çalışma başlatıldı. Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, sivil mimarinin de ayağa kaldırılması gerektiğini, valilik, belediye, İl Özel İdaresi, Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı (BETAV) ile Bitlis Eren Üniversitesi olarak buna öncülük etmek istediklerini ve bazı sivil mimari yapıları restore ederek, turizme kazandıracaklarını söyledi.

'Dere Üstü Islah Projesi' kapsamında kent merkezindeki yıkım çalışmalarına, 29 Eylül 2019'da başlandı. İlk olarak mülkiyeti İl Özel İdaresi'ne ait, halk arasında 'Hanedan Otel' olarak bilinen, içinde 1 otel ve 39 iş yeriyle bazı resmi kurumların olduğu 5 katlı bina yıkıldı. Geçen zamanda 700 iş yeri ve binanın yıkımı da yapıldı. Enkaz kaldırma çalışmaları sonrası, binaların arkasında kaldığı için görünmeyen Bitlis Kalesi ve 16'ncı yüzyılda yapılan Hüsrev Paşa Hamamı yeniden görünür hale geldi. Yıkım çalışmaları sırasında, binaların ve iş yerlerinin altında kalan 10 tarihi köprü ise gün yüzüne çıktı. Restorasyon ve dere ıslahının ardından ışıklandırma çalışmaları da yapılarak hizmete sunuldu. Kentte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yürüttüğü 'Dere Üstü Islah Projesi'nin ardından kent merkezinde bulunan vakıf eserlerinin de restorasyonu yapıldı.

VALİ, SAHA ÇALIŞMALARINI İNCELEDİ

Bitlis'te kamuya ait tarihi eserlerin restorasyonlarında sona yaklaşması sonrası tarihi sivil mimarinin restore edilmesi için de çalışmalara başlandı. Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Arslan, Bitlis Eren Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Yılmaz, Kültür ve Turizm Müdürlüğü Şube Müdürü Metin Çoban, ilgili kurum amirleri ve teknik personellerle birlikte sivil mimarinin son durumunu görmek için saha çalışmasında bulundu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yürüttüğü restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldığını kaydeden Vali Karakaya, artık sivil mimarinin de ayağa kaldırılarak turizmin hizmetine sunulması gerektiğini söyledi.

'ÇALIŞMALAR ÖRNEK OLACAK'

Valilik, belediye, İl Özel İdaresi, BETAV ve Bitlis Eren Üniversitesi olarak buna öncülük etmek istediklerini belirten Vali Karakaya, "Bitlis kadim bir şehir. Kadim şehrin de çok önemli vurguları vardır. Bunlardan birisi elbette ki mimari yapısı, mimari özelliğidir. Bildiğiniz üzere Bitlis ilimizde çok sayıda anıt eser restorasyonları bitti ya da devam ediyor. Bu anıt eserlerin restorasyonları tamamlanma aşamasına geldiğinden dolayı sivil mimarinin de artık restorasyonlara başlanması gerektiği kanaatindeyiz. Üniversitemizle, belediyemizle, Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı'yla (BETAV), Kültür ve Turizm İl Müdürlüğümüzle, Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz ile birlikte değerlendirmelerimiz oldu. 'Şu anda restorasyon konusunda öncülük yapabileceğimiz bina tespit edebilir miyiz?' diye de teknik gezi yapıyoruz. Bunun Bitlis'in kültür turizmi açısından oldukça önemli bir konu olacağını düşünüyoruz. Bir iki örnek bu kurumlarımız tarafından restorasyonları tamamlanıp işlevlendirilirse, biz inanıyoruz ki diğer mülk sahipleri de bundan örnek alarak kendi konaklarını eski yapılarını restore etmek için bir çalışma içerisine gireceklerdir" dedi.