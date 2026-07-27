Bitlis Kalesi'ndeki kazıların %95'i tamamlandı

Bitlis'in tarihi simgelerinden Bitlis Kalesi'nde yürütülen arkeolojik kazı çalışmalarında önemli bir aşamaya gelindi.

2004 yılından bu yana sürdürülen kazılarda, kalenin farklı bölümlerinde Osmanlı dönemine ait mektep, sarnıç, cami ve hamam gibi birçok mimari yapı gün yüzüne çıkarıldı. Kazı çalışmalarının 2026 yılı itibarıyla büyük ölçüde tamamlandığı bildirildi. Bitlis İl Kültür ve Turizm Müdürü Osman Üner, Eren ailesinin desteğiyle yürütülen çalışmaların yaklaşık yüzde 95'inin tamamlandığını belirterek, ortaya çıkarılan tarihi yapıların büyük bölümünün restorasyona hazır hale getirildiğini söyledi. 2004 yılından beri Bitlis Kalesi'nde kazılar yapılmaya başlandığını ve çalışmaların devam ettiğini ifade eden Üner, "2024 Eren ailesinin desteğiyle kazılarımızın hemen hemen yüzde 95'ini tamamlamış durumdayız. Kalede açığa çıkan mektep, sarnıç, cami ve hamam gibi yapıların büyük bir kısmını ortaya çıkararak restorasyona hazır hale getirdik. Bunları restorasyona hazır hale getirdikten sonra turizme ve Bitlis'e kazandırmak anlamında büyük bir çaba sarf ediyoruz" dedi.

"Osmanlı dönemine ait kalıntılar bulundu"

Bitlis Eren Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi ve kazı çalışmalarının bilimsel danışmanı Doç. Dr. Yunus Emre Karasu'nun danışmanlığında yürütülen kazılarda, Osmanlı dönemine ait çok sayıda mimari kalıntı ve küçük buluntuya ulaşıldı. Kazı çalışmalarında; sikkeler, lüle taşları, küpler, kandiller, seramik parçaları, cam, metal ve kemik objeler gün yüzüne çıkarıldı. Buluntuların büyük bölümünün 19. yüzyıl ile 20. yüzyılın ilk çeyreğine tarihlenen Geç Osmanlı dönemine ait olduğu belirtildi.

"Saraydan Sinan Bey Hamamı'na uzanan künkler bulundu"

Kazı çalışmalarında kalenin saray bölümünden tarihi Sinan Bey Hamamı'na doğru uzanan künkler de ortaya çıkarıldı. Bu yıl özellikle Sinan Bey Hamamı'nın batı ve güney bölümlerinde çalışmalar yürütüldü. Çalışmalar kapsamında kalenin güneyinde, orijinal girişten kuzeye doğru uzanan hatta ana bir yol keşfedildiğini belirten Doç. Dr. Yunus Emre Karasu, "Kuzey-güney doğrultusunda uzanan yolun saray bölümüne doğru devam ediyor. Bu yılki temel hedefimiz kalenin güneyinde, orijinal girişten kuzeye doğru devam eden hattı ortaya çıkarmaktı. Bu kapsamda kuzey-güney doğrultusunda uzanan ve saray kısmına doğru devam eden ana bir yol keşfettik. Açtığımız alanlarda ekseriyetle Geç Osmanlı dönemine tarihlenen mimari kalıntılar tespit edildi" dedi.

2026 yılı itibarıyla Bitlis Kalesi'ndeki kazı çalışmalarının büyük oranda tamamlandığını belirten Karasu, kalenin merkezinde ve orijinal U şeklindeki giriş bölümünde çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Kazı ekibinde 25 işçinin görev yaptığı çalışmaların tamamlanmasının ardından, ortaya çıkarılan yapıların restorasyon süreçlerinin başlatılması ve Bitlis Kalesi'nin bölge turizmine kazandırılması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı