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Bisiklet Kullanımını Artıracak BİKTED Projesi Geliştirildi

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Konya Teknik Üniversitesi doktora öğrencisi Recep Aydar, bisiklet kullanıcılarının daha güvenli ve rahat ulaşım sağlaması için Bisiklet Trafik Etki Düzeyi (BİKTED) Projesi'ni geliştirdi. Proje, Konya'da bisiklet kullanımını artırmayı ve sürdürülebilir ulaşımı desteklemeyi amaçlıyor.

Konya Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Ulaştırma Anabilim Dalında doktora öğrencisi olan Recep Aydar, bisiklet kullanıcılarının daha rahat ve güvenli bir şekilde ulaşım sağlamaları için Bisiklet Trafik Etki Düzeyi (BİKTED) Projesi'ni geliştirdi.

Aydar, bisikletin sürdürülebilir ulaşım alanında büyük öneme sahip olduğunu, bu nedenle daha rahat ve güvenli şekilde daha fazla insan tarafından kullanılmasına katkı sağlamak için bu projeyi geliştirdiğini söyledi.

Projeyi uygulamak için Türkiye'nin 635 kilometre ile en uzun bisiklet yoluna sahip şehri Konya'yı tercih ettiğini dile getiren Aydar, "Konya, bisiklet kültürü açısından Türkiye'de en önde olan şehir. Şehrin daha da ileriye gitmesi, Avrupa ve dünya normlarında kendine yer bulması için Konya'yı seçtik." dedi.

Deney bisikletiyle toplanan veriler titizlikle işleniyor

Aydar, deney bisikletini yaklaşık bir yılda tamamladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bisiklet kullanım oranını artırmak için ülkeler ve şehirlerin yaptığı şey; veri almak. Veri alıyorsunuz ve mevcut durumu görerek daha ileriye gidebiliyorsunuz. Biz de veri alma sürecine geçtik. Konya özelinde şehrin bisiklet kullanımını daha ileriye götürmek ve daha güvenli bisiklet kullanımını ortaya koymak için çalışma yapıyoruz. Bütün parametreleri bir araya getirerek trafikten kaynaklı stres seviyesini, ses, boşluk mesafesi, parklanma, trafik işaretleri, ivme ve kavşaklardaki geçiş durumlarını ele alıyoruz."

"Amacımız bisiklet yollarını daha güvenli hale getirmek"

Deney bisikletinin tüm verileri titizlikle kaydettiğini vurgulayan Aydar, "Bu kayıtlarımızla mevcut güzergahlarda koridor ve kavşak özelinde bir çalışma yapıyoruz. Bu güzergahlardan özellikle sabah ve akşam saatlerinde veri alıyoruz. Bu aldığımız verileri ayrılmış bisiklet yollarında bisiklet şeritlerinde ve karma trafikte, hiç bisiklet altyapısı olmayan yollarda yapıyoruz. Amacımız bisiklet yollarını daha güvenli, bisiklete daha çok binilebilir hale getirmek. Konya Büyükşehir Belediyemize nasıl katkıda bulunabiliriz? Diğer şehirlerimize de nasıl örnek olabiliriz? Bunun mücadelesini veriyoruz." diye konuştu.

Aydar, proje ile Türkiye'de bisiklet kullanımını, yayalaşmayı, aktif hareketlilik ve sürdürebilir ulaşımı yaygınlaştırmayı amaçladıklarını belirterek, bu kapsamda çalışmalarına devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Havva Dereağzı - Kültür Sanat

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