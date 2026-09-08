"Bir Destan, Bir Nesil Kampı", Türk ve Azerbaycanlı şehit ve gazi çocuklarının katılımıyla gerçekleştirildi

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü ile Azerbaycan YAŞAT Vakfı iş birliğiyle düzenlenen 'Bir Destan, Bir Nesil Kampı', Türkiye ve Azerbaycan'dan gelen şehit ve gazi çocuklarının katılımıyla Çanakkale'de gerçekleştirildi.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğümüz ile Azerbaycan YAŞAT Vakfı iş birliğinde, 'Türk Dünyasının Şehit Aileleri Arasında İlişkilerin Geliştirilmesi Programı' kapsamında düzenlenen 'Bir Destan, Bir Nesil' Kampı, Türkiye ve Azerbaycan'dan aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin çocuklarının katılımıyla gerçekleştirildi. Çanakkale'nin tarihi ve manevi atmosferinde bir araya gelen Türkiye ve Azerbaycan'dan aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin çocukları, bir hafta boyunca ortak tarihimizin izinde unutulmaz anılar biriktirdiler. Çanakkale'de ortak tarihimizin izinde buluşan gençlerimiz, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğine yeni dostluklar eklediler" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı