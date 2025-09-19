Bingöl'de "Bir Anadolu Şenliği" başladı

Bingöl'de çeşitli etkinliklerin düzenleneceği "Bir Anadolu Şenliği" başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 25 Eylül'e kadar sürecek şenlik için Kent Park'ta açılış programı düzenlendi.

Programa katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Vali Ahmet Hamdi Usta ve beraberindekilerle etkinlik alanını ziyaret ederek, çocuklar ve aileleriyle sohbet etti.

Mumcu, yaptığı konuşmada, şenliğin gerçekleştiği şehirlerde halkla kucaklaştıklarını söyledi.

Vatandaşların ilgisi, çocukların neşesi, gençlerin coşkusuyla meydanların, parkların ve sokakların tam anlamıyla bir şenliğe dönüştüğünü ifade eden Mumcu, aynı coşkuyu Bingöl'de de paylaştıklarını belirtti.

Mumcu, şöyle konuştu:

"Bugün burada gördüğümüz tablo Cumhur İttifakı'nın yürüttüğü milli birlik ve kardeşlik sürecinin gönüllere nasıl karşılık bulduğunun en güzel örneklerinden bir tanesidir. Bu süreç daha büyük ve daha güçlü bir Türkiye için ezeli ve ebedi kardeşliğimizi pekiştirmek, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği Türkiye Yüzyılı vizyonunu beraberce inşa etmek, Türkiye'nin her köşesinde aynı duyguları bir araya getirmek güçlü bir vizyonun göstergesidir. Kadim kültürümüzde, sanatımızda, müziğimizde bu köprüleri daha da sağlamlaştıracağız. Bingöl, bu buluşmaların en güzel adreslerinden bir tanesi. Dağların heybetiyle, insanının samimiyetiyle, türkülerin sıcaklığıyla Anadolu'nun özünü yansıtır."

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un vizyonu sayesinde sanatın ülkenin dört bir yanında hayat bulduğunu dile getiren Mumcu, emeği geçen kurumlara, Bingöl halkına ve yöneticilerine teşekkür etti.

Vali Usta da doğası, ulaşım imkanları, turizm potansiyeli, kültür ve spor kapasitesiyle Bingöl'ün bu etkinlikleri fazlasıyla hak ettiğini vurguladı.

Usta, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlayan ve terörsüz Türkiye'yi konuştuğumuz yarınlar için çalıştığımız bu önemli günlerde şunu ifade etmek istiyorum ki şu anda şehrimizin her bölgesinde, dağlarımızda, ovalarımızda en uzak mezralarımıza dahi huzur hakim. Vatandaşlarımız güven içinde şehrin dört bir yanında, her tarafında faaliyetlerini, günlük iş ve işlemlerini devam ettiriyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Programın ardından Bakan Yardımcısı Mumcu ile Vali Usta, Valilik tarafından bir düğün salonunda düzenlenen organizasyonda gaziler ve şehit yakınlarıyla bir araya geldi.

Mumcu, buradaki konuşmasında, Türkiye'nin geçmişten daha güçlü, daha iddialı bir ülke konumunda olduğunu anlattı.

Birlik ve beraberlik şuuruyla gelecek nesillere gurur duyacakları bir Türkiye bırakmanın en önemli vefa borcu olduğunu belirten Mumcu, şunları kaydetti:

"Bu toprakları vatana dönüştüren şehitlerimizin ve gazilerimizin hatırası milletimizin gönlünde daima canlı bir şekilde yaşayacaktır. Gazilerimizin ve aziz şehitlerimizin yakınlarının milletimizin en kıymetli emanetleri olduğu inancıyla devletimizin tüm kurumları ve kuruluşlarının imkanlarıyla yanlarında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Allah'ın izniyle devletimizin ve milletimizin birliğiyle çok güzel günlere gideceğiz. O yüzden bunu gerçekten bilmenizi istiyorum. Şehit aileleri, gazilerimiz başımızın tacısınız. Her zaman gönlümüzde, yüreğimizde ve işlerimizde öncelikli sıradasınız. Sayın Cumhurbaşkanımızdan da bakanımızdan da devlet büyüklerimizden de öğrendiğimiz şuur budur. Ben de doğunun bir evladıyım. Erzincanlı bir kardeşinizim. Şehit ailesiyim. Aile fertlerimizden şehitler var. Zor bir süreç geçtik. Allah'ın izniyle devletimizin ve milletimizin birliğiyle çok güzel günlere gideceğiz."

Vali Usta ise gaziler, şehitler ve onların kıymetli ailelerinin, bu ülkenin, toprakların tapusunu sonraki nesillere aktaran en önemli aktörler olduğunu dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Balkan Savaşı'ndan Çanakkale'ye, Mısır ve Suriye'den Kafkas Cephesi'ne, İstiklal Harbi'nden 15 Temmuz hain darbe girişimine kadar coğrafyamızın dört bir köşesinde mücadele eden gazilerimizin bugünümüzü inşa eden aziz hatıraları vardır. Bu paha biçilmez hatıralar karşısında saygıyla eğiliyor, gazilerimize ödenmesi imkansız minnet borcumuz olduğunu ifade etmek istiyorum."

Daha sonra bir otelde düzenlenen gastronomi etkinliğine katılan Mumcu ve beraberindekiler, kentin yöresel yemekleri ve ürünlerinin yer aldığı standı gezdi.

Programa, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Sert, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Sabri Küyük, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, İl Genel Meclisi Başkanı Nihat Doğu, AK Parti İl Başkanı Yılmaz Seven, İl Kültür ve Turizm Müdürü Selahattin Yazar, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.