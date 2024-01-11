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Binali Yıldırım, Dayısının Cenaze Törenine Katıldı

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Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım'ın dayısı Mehmet Sertbaş'ın cenaze törenine katıldı. Sertbaş'ın cenazesi Erzincan'da defnedildi.

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım'ın dayısı Mehmet Sertbaş'ın cenaze törenine katıldı.

Bir süredir tedavi gördüğü Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde vefat eden Sertbaş'ın cenazesi, Refahiye ilçesindeki Yıldırım Ailesi Cami ve Külliyesi'ne getirildi.

Sertbaş'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Yazıkaya köyü mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Sertbaş'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Erzincan Vali Vekili Ömer Özbay, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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