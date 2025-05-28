Bilecik’te Türk Mutfağı Haftası Etkinliği Düzenlendi

Bilecik’te Türk Mutfağı Haftası Etkinliği Düzenlendi
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Bilecik Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Türk Mutfağı Haftası kapsamında yerel lezzetlerin tanıtıldığı bir etkinlik düzenledi. Katılımcılar, şehre özgü yöresel yemekleri tatma fırsatı buldu.

Bilecik Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla kente ait lezzetlerin tanıtıldığı etkinlik düzenledi.

Pelitözü Gölpark'ta gerçekleşen programda, kaymakamlıklar, belediyeler, özel kuruluşlar ve kadın kooperatiflerince hazırlanan şehre özgün bıldırcın kebabı, oğlak kapama, Yörük pilavı, yoğurtlu gözleme, linga tatlısı, nohutlu ve mercimekli mantı, cevizli lokum, testi kebabı, samsa ve kar beyazı tatlısı, Osmanlı şerbeti ve ayva lokumu katılımcılara tattırıldı.

Yaklaşık 300 yöresel ürünün sergilendiği etkinlikte, 700 yıllık geçmişe sahip Ertuğrulgazi çorbası ve 200 yıllık tarifle yeniden gün yüzüne çıkarılan keklik kebabı katılımcılar tarafından ilgi gördü.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, AA muhabirine, Bilecik'in birçok medeniyetin ortak kültürüyle yoğrulmuş zengin bir şehir olduğunu vurguladı.

Türk mutfağının binlerce yıllık kültür, gelenek ve tecrübenin zengin bir eseri olduğunu aktaran Bircan, "Şehrimize özgü unutulmaya yüz tutmuş birçok tarif ve yemek kültürü ile karşılaşmaktayız. Müdürlük olarak hedefimiz, şehrimizin gastronomi ve yöresel ürünlerini hak ettiği noktaya çıkarmak olmaktadır. Bugün de bu zengin gastronomi ve yöresel lezzetlerimizi sergileyerek ne denli önemli bir mirasa sahip olduğumuzu bir nebze de olsa hissettirme gayretiydi." ifadesini kullandı.

Atatürk İlkokulu halk oyunları ekibinin gösterisinin ardından Vali Şefik Aygöl'ün eşi Nazlı Aygöl, Vali Vekili Akgün Corav, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kurban, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı, İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, kurum müdürleri, ilçe belediye başkanları ile vatandaşlar, stantları gezerek yiyecekleri tattı.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Kültür Sanat
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