Bilecik'te Osmanlı Devleti'nin kurucuları anıldı

Bilecik'te, Osmanlı Devleti'nin kurucuları Şeyh Edebali ve Osman Gazi'yi anma ile şehrin fethinin 725'inci yılı dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndan Eskişehir Odunpazarı Mehteran Takımı ve Bursa Kılıçkalkan Ekibi eşliğinde başlayan "fetih yürüyüşü", Şeyh Edebali Türbesi Yerleşkesi'nde tamamlandı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Refik Arıkan, burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı ile Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından " Bilecik'in Fethi" konulu konferansında yaptığı konuşmada, her şehrin bir kaderi bulunduğunu, Bilecik'in de kaderinin tarih olduğunu söyledi.

Türklerin tarihte düştüğü yerden kalkmasını bilen, bir devleti yıkılırken yenisini hemen tesis eden eşsiz bir millet olduğunu aktaran Arıkan, " Bilecik'in fethi, Bursa'nın, İznik'in ve hatta İstanbul'un fethinin ilk temel adımı oldu. Bilecik, Osman Gazi'ye impatatorluk yolunu açan önemli bir kilittir. Bilecik'in fethi Osman Gazi'nin rüyasının Edebali'nin muştununun gerçekleşen ilk adımıdır. Çağlara hükmedecek 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' felsefesinin neşet ettiği topraktır Bilecik." diye konuştu.

Vali Şefik Aygöl ise büyüklerinin kendilerine öğrettiği ve kendilerinin de gelecek nesillere aktarması gereken önemli olayların ve duyguların bulunduğunu ifade etti.

Bilecik'i "Dirilişin, kuruluşun ve kurtuluşun şehri" olarak anlattıklarını dile getiren Vali Aygöl, şöyle konuştu:

"Gençlerimiz şunu bilmeli ki, biz kuruluş derken neyi ifade ediyoruz. Biz kuruluş derken, Söğüt'te 40 obadan oluşan bir beyliğin sonra dünyanın üçte birine hükmeden ama bugünkü dünyanın hüküm anlayışının tam zıddına adaleti götüren, hizmet götüren anlayışı götüren bir ecdadın kurulduğu toprakları ifade ediyoruz. Bilecik böyle topraklar. Kuruluşun toprakları, huzurun dünyaya yayıldığı topraklar. Öbür tarafta İnönü Muharebeleri, Metristepe, İntikam Tepe oralarda ciddi mücadeleler yapıldı. Bu şehir aynı anda İstiklal Harbinden sonra da kuruluşun vesilesi olan şehirlerden birisi. Onun için bu memleketle bu vatandaşlarımızla bu milletle Bileciklilerle gurur duyduğumuzu ifade etmek istiyorum."

Alpler tarafından Şeyh Edebali Türbesine getirilen Türk bayrağı ve toprağın Vali Aygöl'e teslim edilmesinin ardından devam program, mehteran ve kılıçkalkan gösterisi, Fetih selası okunması ve dua edilmesiyle sona erdi.

Programa, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, İl Jandarma Komutanı Ferdi Erbakıcı, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Selim Yağcı, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Yaşatma Derneği Başkanı Arif Durmuş, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.