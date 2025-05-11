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Bilecik'te Hıdırellez Etkinlikleri Coşkuyla Kutlandı

Bilecik'te Hıdırellez Etkinlikleri Coşkuyla Kutlandı
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Bilecik'te düzenlenen Hıdırellez etkinliklerinde vatandaşlar, şifa getirdiğine inanılan pilavları ikram ederek baharın gelişini coşkuyla kutladı. Yöre halkı, geleneksel 'Seymen' yürüyüşü ve halk oyunlarıyla şenlik dolu bir gün geçirdi.

Bilecik'te Hıdırellez etkinlikleri coşkuyla gerçekleştiriliyor.

Hıdırellez coşkusunu yaşamak isteyen vatandaşlar, şifa getirdiğine inanılan pilavları kazanlarda pişirerek ikram ediyor.

Farklı şehirlerde yaşayan yöre insanları, kente bağlı köylerdeki ata topraklarına gelerek Hıdırellez etkinliğine katılıyor. Hıdırellez buluşmalarında bereket için dualar ediliyor, yöreye has halk oyunları gösterileri sahneleniyor.

Merkeze bağlı 12 kilometre uzaklıktaki Dereşemsettin köyünde düzenlenen Hıdırellez kutlamaları, köy meydanında toplanan ve ellerinde Türk bayrakları bulunan vatandaşların geleneksel "Seymen" yürüyüşüyle başladı. Yürüyüş sırasında yöreye ait türküler seslendirildi. Köyün harman yerinde sona eren kutlamalarda, halk oyunları gösterisi ve şifalı pilav ikram edildi.

Köy Muhtarı Çetin Kaya, AA muhabirine, hazırlıklara bir hafta önceden başladıklarını dile getirdi.

Etkinlikte pilav, ayran ve yufka ikram ettiklerini belirten Kaya, şöyle konuştu:

"Şenliğimizi her yıl mayısın 11'inde yaparız. İstanbul, Ankara, Kocaeli, Bursa ve Eskişehir olmak üzere gurbette olan köylülerimiz, akrabalarımız muhakkak Hıdırellez şenliğine katılırlar. Köyümüz büyük bir köy. Seymen yürüyüşünü damat giydirme ve sünnet düğünlerinde de yaparız. Hıdırellez'de de geçmişimizi hatırlama ve gelecek nesillere aktarma adına tekrar canlandırmaya başladık."

Köy halkından Engin Beyce de baharın gelişini Hıdırellez etkinliğiyle coşkuyla kutladıklarını ifade etti.

Beyce, Osmanlı ruhu ile yürüyüş gerçekleştirdiklerini belirterek, "Köyümüzün köklü tarihi var. Osmanlı askerlerinin at yetiştirme çiftliklerinin burada olduğu biliniyor. Burada baharı müjdeleyici insanlarımızla beraber yöresel geleneksel şifalı pilavımızı ikram edeceğiz." diye konuştu.

Hıdırellez etkinliği için Ankara'dan köyüne gelen Erol Karaca da etkinlikle örf ve adetlerini yaşattıklarını anlatarak, "Çok güzel sohbetlerimiz oluyor. Çocuklarımız birbirleriyle kaynaşsın istiyoruz. İnşallah bunların devamını nasip eder ve nesilden nesle sürer." dedi.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Kültür Sanat
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