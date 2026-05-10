Haberler

Bilecik'te Hıdırellez etkinlikleri renkli görüntülere sahne oldu

Bilecik'te Hıdırellez etkinlikleri renkli görüntülere sahne oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'teki Hıdırellez etkinlikleri, yöre halkının katılımıyla düzenlenen kutlamalarla büyük bir coşkuya sahne oldu. Geleneksel yürüyüşler, halk oyunları ve ikramlarla zenginleştirilen etkinlikler, kültürel birlikteliği pekiştirdi.

Bilecik'te Hıdırellez etkinlikleri renkli görüntülerle coşkuyla kutlanıyor.

Farklı şehirlerde yaşayan yöre insanları, kente bağlı köylerdeki ata topraklarına gelerek Hıdırellez etkinliğine katılıyor.

Hıdırellez buluşmalarında bereket için dualar ediliyor, yöreye has halk oyunları gösterileri sahneleniyor.

Merkeze bağlı 12 kilometre uzaklıktaki Dereşemsettin köyünde düzenlenen Hıdırellez kutlamaları, köy meydanında toplanan ve ellerinde Türk bayrakları bulunan vatandaşların geleneksel 'Seymen' yürüyüşüyle başladı. Yürüyüş sırasında yöreye ait türküler seslendirildi.

Köyün harman yerinde sona eren kutlamalarda, halk oyunları gösterisi ve yaklaşık 10 kazan şifalı pilav ikram edildi.

Ayrıca seramik eğitmenleri Fitnat Ceyhan, Belgin Aynur ve Reyhan Çelik, çömlek tezgahında etkinliklere katılanlara geleneksel çömlekçilik sanatını tanıttı.

Köy Muhtarı Çetin Kaya, AA muhabirine, katılımın yüksek olmasından dolayı mutluluklarını ifadelerle anlatmanın zor olduğunu söyledi.

Hayırsever vatandaşların destekleri ile aldıkları bulgur, nohut ve et ile yufkayı 15 gün öncesinden hazırlamaya başladıklarını dile getiren Kaya, şöyle konuştu:

'Köyümüzün köklü tarihi var. Osmanlı askerlerinin at yetiştirme çiftliklerinin burada olduğu biliniyor. Köyümüz büyük bir köy. Köyümüzde 'Seymen' yürüyüşünü damat giydirme ve sünnet düğünlerinde de yaparız. İstanbul, Ankara, Kocaeli, Bursa ve Eskişehir olmak üzere gurbette olan köylülerimiz, akrabalarımız muhakkak Hıdırellez şenliğine katılırlar. Güzel hizmetlere imza atmaya uğraşıyoruz. Köyümüze Organize Sanayi Bölgesi kuruluyor ve köyümüz gün geçtikçe büyüyor. Kültürel faaliyetlerimizi Hıdırellez etkinlikleri ile birlikte devam ederek geçmişimizi hatırlama ve gelecek nesillere aktarma adına tekrar canlandırmaya çalışıyoruz.'

Hıdırellez etkinliği için Bursa'dan köyüne gelen Mustafa Sarıgül de köyün kültürünü unutturmamak ve canlı tutmak için etkinliklere her yıl katıldığını ifade ederek, 'Köyümüz ve köylerimizdeki bu güzel gelenekleri yaşatmak elbette görevimiz. Bu dayanışmayı, milli birlik ve beraberliği, kardeşliği, coşkuyu hep birlikte yaşayalım ki beraberce güçlü bir millet olduğumuz ortaya çıksın.' dedi.

İstanbul'dan gelen Özkan Tekneci ise İstanbul'da yaşayan akrabaları ile birlikte her yıl Hıdırellez kutlamalarına katıldıklarını anlatarak, birlik ve beraberlik için güzel bir dayanışma olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bolluk bereket için kazan kazan yapıldı! 2 tonu 1 saatte tükendi

Bolluk bereket için kazan kazan yapıldı! 2 tonu 1 saatte tükendi
Anayasa değişti! Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak

Dünyayı tedirgin eden anayasa değişikliği: Eğer kim öldürülürse...
Galatasaray bayrağını ezmek istemeyince saldırıya uğradı

Aracından inerek yoldaki bayrağı aldı kalabalığın hedefi oldu
Şampiyon Shakhtar Donetsk! Arda Turan Ukrayna'da tarih yazdı

Savaşın ortasına gitti, tarih yazdı!
Bolluk bereket için kazan kazan yapıldı! 2 tonu 1 saatte tükendi

Bolluk bereket için kazan kazan yapıldı! 2 tonu 1 saatte tükendi
Trabzon'da dikkat çeken İsrail protestosu! Vatandaşlar şaşkınlıkla izledi

Trabzon'da dikkat çeken görüntü! Vatandaşlar şaşkınlıkla izledi
Kadınlar Süper Lig şampiyonu Fenerbahçe arsaVev!

Kadınlar Süper Ligi'nde şampiyon belli oldu