Bilecik'te 30 Ağustos Sergi ve Atölye Çalışmaları Düzenlendi

Bilecik Kültür ve Turizm Müdürlüğünce "30 Ağustos sergi ve atölye" çalışması etkinliği düzenledi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, İl Halk Kütüphanesi Etkinlik Salonu'nda, Atatürk ve 30 Ağustos temalı karma sergi ile başlayan kutlamalarda, ahşap atölyesi çalışmaları yapıldığı kaydedildi.

Ahşap atölyesinde katılımcılar, lazer kesim ve boyama teknikleriyle Türk bayrağı temalı anahtarlıklarını kendileri tasarladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, etkinliğe katılan katılımcılara teşekkür ederek, "Aile Yılı" kapsamında bu tür etkinliklerin, aile bağlarını güçlendirilmesi ve kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılmasının amaçlandığını belirtti.