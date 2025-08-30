Bilecik'te 30 Ağustos Sergi ve Atölye Çalışmaları Düzenlendi

Bilecik'te 30 Ağustos Sergi ve Atölye Çalışmaları Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, Atatürk ve 30 Ağustos temalı karma sergi ve ahşap atölyesi çalışmaları gerçekleştirildi. Katılımcılar, Türk bayrağı temalı anahtarlıklar tasarladı.

Bilecik Kültür ve Turizm Müdürlüğünce "30 Ağustos sergi ve atölye" çalışması etkinliği düzenledi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, İl Halk Kütüphanesi Etkinlik Salonu'nda, Atatürk ve 30 Ağustos temalı karma sergi ile başlayan kutlamalarda, ahşap atölyesi çalışmaları yapıldığı kaydedildi.

Ahşap atölyesinde katılımcılar, lazer kesim ve boyama teknikleriyle Türk bayrağı temalı anahtarlıklarını kendileri tasarladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, etkinliğe katılan katılımcılara teşekkür ederek, "Aile Yılı" kapsamında bu tür etkinliklerin, aile bağlarını güçlendirilmesi ve kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılmasının amaçlandığını belirtti.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Kültür Sanat
Gökhan Özoğuz ve Farah Zeynep Abdullah otoparkta yemek yerken görüntülendi

Aşk İddialarını reddetmişti, ünlü şarkıcıyla otoparkta yakalandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski Ukrayna Parlamento Başkanı sokak ortasında suikasta uğradı

Eski parlamento başkanı Avrupa'nın orta yerinde suikasta uğradı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.