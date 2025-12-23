Haberler

Bilecik'te 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi öğrencileri şiir dinletisi sundu

Bilecik'te 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesinin 21 öğrencisi, şiir dinletisi gerçekleştirildi.

Şeyh Edebali Kültür Kongre Merkezi'nde, "Bir kış akşamı, kelimelerin en güzel hali" adlı etkinlikte, Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Beytullah Taş rehberliğinde 21 öğrenci, Nazım Hikmet, Necip Fazıl Kısakürek ve Şükrü Erbaş ile Attila İlhan gibi şairlerin şiirlerini müzik eşliğinde izleyicilerin beğenisine sunuldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, dinletinin sonunda yaptığı konuşmada, şiir sevgisinin, okumanın ve yazmanın yaşın getirdiği duyguların ve hislerin sonucunda güzel bir etkinliği oluşturduğunu söyledi.

Bazen anıyı, duyguyu, yılları bazen de hayatı sadece mısraya sığdırılabildiğini ifade eden Şimşek, "İnsan duygularını sayfalarca yazmak istiyor ama bazen kısaca dörtlükle özetleyebiliyor. Öğrencilerimiz, değerli üstatların şiirlerini seslendirdiler. O duyguları, o anları bizlere yaşattılar." diye konuştu.

Programa, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Tahsin Yazır ve Halis Çelik, Okul Müdürü Zaim Akbulut ile öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Kültür Sanat
