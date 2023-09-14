Biga'da El Emeği Göz Nuru Oya ve Mutfağın Patronları Yarışması Düzenlendi

Çanakkale'nin Biga ilçesinde düzenlenen El Emeği Göz Nuru Oya ve Mutfağın Patronları yarışmasında, 17 kişi yemek ve tatlı kategorilerinde yarıştı. Ayrıca, 13 kişi de el işi oya yarışmasına katıldı. Yarışmaların birincilerine altın takdim edildi.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde "El Emeği Göz Nuru Oya Yarışması ile "Mutfağın Patronları" yemek yarışması yapıldı.

Biga Belediyesi Köşklübağ Düğün Salonu'nda düzenlenen yapılan yemek yarışmasında, 17 kişi yemek ve tatlı kategorilerinde yarıştı. El işi oya yarışmasına katılan 13 kişi ise bir saat içinde en güzel oyayı hazırlamak için ter döktü.

İlçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümü etkinlikleri kapsamında yarışmalar düzenlediklerini belirten Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, "Kurtuluş günlerimiz bizler için çok kıymetlidir. Milli ve manevi değerlerimize uygun olarak 4 Eylül tarihinden itibaren bir çok farklı yarışmalarla, etkinliklerle tüm Bigalı hemşerilerimizle ilçemizin kurtuluş yıldönümünü kutluyoruz." dedi.

Yarışmaların birincilerine yarım altın, ikincilerine çeyrek altın, üçüncülerine gram altın takdim edildi.