Biga Belediyesi Alışveriş ve Kültür Festivali Başladı

Biga Belediyesi tarafından düzenlenen Alışveriş ve Kültür Festivali başladı. Festivalin açılışında konuşan Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Biga'nın tarihi ve kültürel zenginliklerine vurgu yaparak, festivalin üçüncüsünü düzenlediklerini belirtti. Konuşmaların ardından festival alanı gezildi. Açılışa birçok yerel yönetici, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve vatandaşlar katıldı.

Biga Belediyesi tarafından düzenlenen Alışveriş ve Kültür Festivali başladı.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, kapalı pazar yerindeki açılışta yaptığı konuşmada, Biga'nın binlerce yıl öncesine dayanan birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapmış bir ilçe olduğunu söyledi.

Bu geçmişten aldıkları güç ile hizmete devam ettiklerini belirten Erdoğan, "Uzun yıllardır geçmişimize baktığımız zaman bu coğrafyada ticareti yürüten sanayiyi yürüten ve hep en önde Biga olmuştur. Biga'da 2019 yılında başlattığımız festivalimizin üçüncüsünü düzenliyoruz. Esnafımız, STK ve yerel yönetim zincirin birer halkasıdır. Geçmişini unutan milletler yok olmaya mahkumdur. Kültürümüzü yaşatmak, gelecek nesillere ulaştırmak en asli görevlerimizden biridir." dedi.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider ise şöyle konuştu:

"Biz bir bütünüz. Bir üst kimliğimiz var. O da Türklüktür. Onun altındaki tüm alt kollar bizim zenginliğimizdir. Bizim mutluluğumuzdur. Bizi biz yapan değerlerdir. Biz bunların ne demek olduğunu dışarı çıkınca öğrendik. Biz beraberiz. Beraberlik içerisinde bir Bigalı olmaktan hep mutlu oldum. Avrupa'ya gittiğimde de Bosna'ya gittiğimde de hep bunu hissettim. Bulgaristan zaten dede memleketim. Bu mozaiği bugün burada mutlu görmek beni aynı duygulandırıyor."

Konuşmaların ardından festival alanı gezildi.

Açılışa Biga Kaymakamı Erdinç Dolu, Gümüşçay Belediye Başkanı Adnan Pastırmacı, Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, AK Parti Biga İlçe Başkanı Nihat Borazan, MHP Biga İlçe Başkanı Salih Altınkaya, Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Sedat Çakır, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Mutur, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Sait Tanur, kurum ve kuruluş müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. ???????