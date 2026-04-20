Beypazarı'ndaki İnözü Vadisi ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor

Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki İnözü Vadisi, ziyaretçilerine tarihle iç içe vakit geçirme imkanı sunuyor.

Kaya mağaralarıyla bilinen İnözü Vadisi, birçok medeniyetin izlerini taşıyor.

İlçeyi gezen yerli ve yabancı turistlerin ilk duraklarından olan vadide, İnözü Çayı'nın aşındırmasıyla oluşan yüksek kayalıklar ve oyuklar yer alıyor.

Ziyaretçilerine tarihle iç içe vakit geçirme imkanı sunan vadi, trekking tutkunlarını da ağırlıyor.