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Beyaz Balina Aydın'ın Hikayesi Çocuklarla Buluştu

Beyaz Balina Aydın'ın Hikayesi Çocuklarla Buluştu

Kültür Sanat Haberleri

Sinop'un Gerze ilçesi kıyılarına 1992 yılında gelen beyaz balina 'Aydın'ın hikayesini kitap haline getiren yazar Olaf Koens, Gerze ilçesinde çocuklarla buluştu. Gerze Belediyesi tarafından Sedat Işıdı Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen imza ve söyleşi etkinliğine 'Bir Beyaz Balinanın Gerçek Hikayesi Aydın' kitabının yazarı Koens, çocuklarla bir araya geldi. Beyaz balinaya 'Aydın' ismini veren Kemal Özdemir ve Yaşar Tarakçı da etkinliğe katıldı. Özdemir ve Tarakçı, balina 'Aydın' ile ilgili anıları çocuklarla paylaşırken, yazar Koens de çocukların merak ettiği soruları cevaplandırmasının ardından kitapları imzaladı.

Sinop'un Gerze ilçesi kıyılarına 1992 yılında gelen beyaz balina "Aydın"ın hikayesini kitap haline getiren yazar Olaf Koens, Gerze ilçesinde çocuklarla buluştu.

Gerze Belediyesi tarafından Sedat Işıdı Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen imza ve söyleşi etkinliğine "Bir Beyaz Balinanın Gerçek Hikayesi Aydın" kitabının yazarı Koens, çocuklarla bir araya geldi.

Beyaz balinaya "Aydın" ismini veren Kemal Özdemir ve Yaşar Tarakçı da etkinliğe katıldı.

Özdemir ve Tarakçı, balina "Aydın" ile ilgili anıları çocuklarla paylaşırken, yazar Koens de çocukların merak ettiği soruları cevaplandırmasının ardından kitapları imzaladı.

Kaynak: AA / Erol Balta - Kültür Sanat

Sinop Gerze Aydın Kültür Sanat Haberler

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