Beşiktaş Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kadınlar İçin Kültürel Gezi Turları Düzenliyor

Beşiktaş Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen kültürel gezi turlarının ilk durağı Tarihi Yarımada oldu. Kadın katılımcılar, Sultanahmet Camii, Yerebatan Sarnıcı ve tarihi Hipodrom meydanını gezerek tarihi ve kültürel mirasa tanıklık etti. Katılımcılar etkinlikten memnuniyetlerini dile getirerek Beşiktaş Belediyesi'ne teşekkür etti.

Beşiktaş Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle kadınlar için düzenlenen kültürel gezi turlarının ilk durağı, Tarihi Yarımada oldu.

Beşiktaş Belediyesi'ne bağlı Kadın Dayanışma ve Yaşam Merkezi'nin koordinasyonunda yaz boyunca düzenlenecek olan gezi turlarının ilk durağı Tarihi Yarımada oldu. Toplanma noktalarından alınan kadın katılımcılar, sırasıyla Sultanahmet Camii, Yerebatan Sarnıcı, tarihi Hipodrom meydanını gezerek yüzlerce yıllık tarihe ve kültürel mirasa tanıklık etmenin mutluluğunu yaşadı.

Geziye katılan Oya Sönmez, düzenlenen etkinlikten duyduğu memnuniyetini şu sözlerle dile getirdi:

"Tarihi yarımadayı Beşiktaş Belediyesi'nin imkanlarıyla gezmek çok güzel oldu bizim için, çok memnun kaldık. Yerebatan Sarnıcı'nın yenilenmiş haliyle görme imkanımız da oldu. Çok teşekkür ederiz, hem Büyükşehir'e hem Beşiktaş Belediyesi'ne ve rehberimize. Herkese iyi bayramlar dileriz."

Katılımcılardan Arzu Şener de Beşiktaş Belediyesi'ne teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Her türlü sosyal faydalandırmada belediyemizin çok katkısı var. Bu konuda kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bu gezi de bize pandemiden çıkışta terapi gibi geldi gerçek anlamda. Çok mutluyuz bize böyle sosyal etkinliklere bizleri dahil ettikleri için. Ne mutluyuz ki Beşiktaşlıyız. Birlik, beraberlik ve dayanışma içinde her şeyin çok güzel olacağı nice bayramlarda Beşiktaşla birlikte, belediyemizle birlikte olmak dileğiyle."