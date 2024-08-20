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Bergüzar Korel 'Annem Ankara' dizisinde rol alacak

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Bergüzar Korel, 'Annem Ankara' dizisinde 'Zuhal' karakterini canlandıracak. Sarı saçlarını kahverengiye boyatan Korel, imaj değişikliğini sosyal medyadan paylaştı. Dizi, yeni sezonda Kanal D'de yayınlanacak.

Bergüzar Korel, 'Annem Ankara' dizisinde üç çocuğuyla birlikte yaşam mücadelesi veren 'Zuhal' karakterini canlandıracak. Sarı saçlarını kahverengiye boyatan Korel, imaj değişikliğini sosyal medyadan paylaştı. Sanatçı, takipçilerinden olumlu tepkiler aldı.

'Binbir Gece', 'Vatanım Sensin' gibi Türk dizilerinde başrol oyuncusu olarak yer alan Bergüzar Korel, 'Annem Ankara' için Londra'dan Türkiye'ye dönüş yaptı. 'Zuhal Angigün' karakteri için dış görünüşünü değiştiren Korel, sarı saçlarını kahverengiye boyattı.

ZUHAL ANGİGÜN'ÜN HİKAYESİ

Bergüzar Korel, Zuhal rolünde, 'Benim annem Ankara'ydı. Denizi, boğazı yoktu ama direnişti, mücadeleydi' mottosu ile gerçek yaşamdan alınmış bir hikayeyi anlatacak. 1990'lı yılların Ankara'sında, üç çocuğuyla yaşam savaşı veren Zuhal, kimseye evlat olamamış bir adamın karısı olarak yeni rolüne canlandıracak.

FARUK TEBER YÖNETECEK

Gerçek bir hayat hikayesinin ekrana geleceği Annem Ankara'nın senaryosunu Başak Angigün kaleme alıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda ise usta isim Faruk Teber oturuyor. Annem Ankara'da Korel ile birlikte Mehmet Günsür başrollerde oynayacak. Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda; Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sinem Uslu, Yıldıray Şahinler, Gülhan Tekin, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Fatma Toptaş, Dilek Çelebi, Durukan Çelikkaya, Ezgi Gör, Selen Özbayrak, Başak Akan, Mustafa Enis Bilir, Hakan Akın ve Celile Toyon gibi isimler yer alıyor.

Annem Ankara, yeni sezonda Kanal D'de ekrana gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat

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