Belgrad'da Türk Film Günleri Başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Belgrad Büyükelçiliği işbirliğiyle düzenlenen Belgrad Türk Film Günleri etkinliği, 2-5 Ekim'de Belgrad'da gerçekleştirilecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, güncel Türk sinemasının tematik ve estetik çeşitliliğini güçlü şekilde yansıtan seçkisiyle Sırbistan seyircisine hitap etmeyi amaçlayan etkinlik kapsamında dört gün boyunca Türk filmleri ücretsiz izlenebilecek.

Düzenlenecek resepsiyonla 2 Ekim'de başlayacak etkinlik kapsamında Türkiye'nin 2026 Oscar adayı "Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri" filmi gösterilecek. Yönetmen Murat Fıratoğlu, film sonrası izleyiciyle bir araya gelecek.

Yönetmen Doğuş Algün'ün imzasını taşıyan "Ölü Mevsim" filmi ise 3 Ekim'de seyirciyle buluşacak. Gösterimin ardından filmin başrol oyuncusu Ece Yaşar ve yönetmen Doğuş Algün, filmin ortaya çıkış sürecine dair deneyimlerini seyircilerle paylaşacak.

Etkinliğin üçüncü gününde ise yönetmen Hikmet Kerem Özcan'ın yönettiği "Hakkı" filmi gösterilecek. Filmin ardından yönetmen Hikmet Kerem Özcan, katılımcıların sorularını yanıtlayacak.

Etkinliğin son gününde Özer Feyzioğlu'nun "Akıldan Kalbe" filmi ile "Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri" filmi tekrar gösterilecek.

Belgrad Türk Film Günleri, Türk sinemasının Balkanlar'daki görünürlüğünü artırmayı ve kültürel işbirliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.