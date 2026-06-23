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Yazar Belgin Usta Yıldız, MTK Koleji'nde Öğrencilerle Buluştu

Yazar Belgin Usta Yıldız, MTK Koleji'nde Öğrencilerle Buluştu
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Çocuk ve gençlik edebiyatı yazarı Belgin Usta Yıldız, MTK Koleji'nde düzenlenen söyleşi ve imza gününde öğrencilerle bir araya gelerek yazarlık serüvenini ve kitap okumanın önemini paylaştı.

Çocuk ve gençlik edebiyatının sevilen yazarlarından Belgin Usta Yıldız, MTK Koleji'nde düzenlenen söyleşi ve imza gününde öğrencilerle bir araya geldi.

Zamanı Döndüren Beşli: Gizli Kaset kitabı üzerine MTK Akadeli'de keyifli bir söyleşi gerçekleştiren Yıldız, yazarlık serüvenini, kitap okumanın önemini ve hayal gücünün insan yaşamındaki yerini öğrencilerle paylaştı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, soru-cevap bölümü ve imza töreniyle sona erdi. MTK Koleji yönetimi, öğrencilere edebiyatın ilham verici dünyasıyla buluşturması nedeniyle Belgin Usta Yıldız'a teşekkür etti. Kolej yönetimi kitaplarla büyüyen nesiller yetiştirme hedefi doğrultusunda kültür ve sanat etkinliklerini sürdürmeye devam edeceklerini belirtti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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