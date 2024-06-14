Bedia Akartürk, Ödemiş'te Koro Şefliği Yaptı

Türk halk müziği sanatçısı Bedia Akartürk, memleketi İzmir'in Ödemiş ilçesinde eğitim verdiği halk eğitimi merkezi kursiyerlerinin konserinde şeflik yaptı.

Sanatçı Akartürk'ün ocak ayından bu yana ders verdiği koro, Ödemiş Belediye Kültür Merkezi'nde "Saklı Türküler" adıyla konser verdi.

Koroyu yöneten 83 yaşındaki Akartürk, türküler de seslendirdi.

Akartürk konser sonrasında, söylediği türkülerin sayısının hatırlayamayacağı kadar çok olduğunu belirterek, "Ödemiş Halk Eğitim Merkezi koro ekibine yaklaşık 2,5 saat boyunca canlı performans konserde şeflik yaptım. Daha önce de Bursa'da birkaç kez yapmıştım ama Ödemiş'te, kendi memleketimde koro şefliği yapmak bana ayrı bir heyecan verdi." diye konuştu.

Ödemiş Kaymakamı Fatih Aksoy da sanatçı Akartürk'e çiçek vererek, "Kendisi hiçbir maddi beklenti içinde olmadan 6 ay boyunca bu koronun öğretmenliğini yaparak Ödemiş Halk Eğitim Merkezinin çalışmasına katkı sağlamıştır." dedi.