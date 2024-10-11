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BBDSO'dan Prof. Hikmet Şimşek'i Anma Konseri

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Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, 'Prof. Hikmet Şimşek'i Anma Konseri'nde klarnet sanatçısı Yağızcan Keskin'i ağırladı. Merinos AKKM'de gerçekleştirilen konserde klasik eserler seslendirildi ve sanatçılar ayakta alkışlandı.

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nın (BBDSO) "Prof. Hikmet Şimşek'i Anma Konseri"nde, klarnet sanatçısı Yağızcan Keskin sahne aldı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki (AKKM) konseri, şef Tolga Atalay Ün yönetti.

Klarnet sanatçısı Keskin, "Sihirli Flüt Operası Uvertürü", "1 Numaralı Senfoni" gibi eserleri BBDSO eşliğinde seslendirdi.

Konser sonunda şef ve solist, sanatseverler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

Kaynak: AA / Fatma Nur Söğütlü - Kültür Sanat

Hikmet Şimşek Merinos bursa

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