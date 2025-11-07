Haberler

BBDSO'dan Atatürk'ü Anma Konseri

BBDSO'dan Atatürk'ü Anma Konseri
Güncelleme:
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, keman sanatçısı Önder Baloğlu ile birlikte düzenlediği 'Atatürk'ü Anma' konserinde önemli eserleri seslendirdi.

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), bu hafta düzenlenen "Atatürk'ü Anma" konserinde keman sanatçısı Önder Baloğlu'nu konuk etti.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) düzenlenen konseri, şef ve keman sanatçısı Önder Baloğlu yönetti.

Gecede, Mozart'ın "Die Entführung aus dem Serail", "Concerto for Violin Orchestra KV 219" eserleri ile Beethoven'ın "Die Ruinen von Athens" ve Haydn'dan "Military" eserleri BBDSO eşliğinde yorumlandı.

Konser sonunda solist ve orkestra müzikseverler tarafından alkışlandı.

Kaynak: AA / Fatma Nur Söğütlü - Kültür Sanat
