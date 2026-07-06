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Bayramiç'te Mehmet Akif Ersoy hayırı ve etkinlikleri düzenledi

Bayramiç'te Mehmet Akif Ersoy hayırı ve etkinlikleri düzenledi
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Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde muhtarlık tarafından düzenlenen Mehmet Akif Ersoy hayrında 3 bin kişiye yemek ikram edildi, Kur’an tilaveti, folklor gösterileri ve mehteran takımı etkinlikleri yapıldı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde muhtarlık tarafından Mehmet Akif Ersoy hayrı ve etkinlikleri düzenledi.

Bayramiç ilçesi Menderes mahallesi muhtarlığınca Mehmet Akif Ersoy hayır ve etkinliği düzenledi. Öğle namazına müteakiben 3 bin kişiye yemek ikramında bulunuldu. Yemek ikramı sonrası Kur'an'ı Kerim tilaveti, folklör oyunları, mehteran takımı gösterisi yapıldı.

Menderes mahallesi muhtarı Fatih Koç, vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'un anısını ve ruhunu yaşatmak için bu etkinliği her sene tekrarlamak ve yapmak istediğini söyledi. Bu etkinliğin düzenlenmesinde destek olanlara teşekkür etti. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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