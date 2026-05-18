Bayramiç'te kitap festivali

Bu sene 2'ncisi düzenlenen Bayramiç Kitap Festivali ve İmza günleri başladı. Festival açılış programına Bayramiç Kaymakamı Emrah Bütün ve vatandaşlar katıldı. Bayramiç Öğretmenevi Bahçesi'nde gerçekleştirilen açılış programı kapsamında Kaymakam Bütün festival alanında yazarlar ve yayınevi temsilcileriyle sohbet etti. Emrah Bütün, kültürel etkinliklerin toplumun gelişimine katkı sunduğunu belirterek, festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. - ÇANAKKALE

